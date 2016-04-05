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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4342434343444345>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:39

  stm написав:Осуждать? Нет, просто спросить почему видя несправедливость которая 100% косвенно влияет на победу он по проформе не пишет рапорт на вышестоящее руководство?

Так для мене більш, ніж очевидні причини. Хоч і однієї з головою вистачить.

І якщо б я запитав це, то хоча б в того комбата!!!
Чому він не пише рапорти.
Хоча і з ним зрозуміло.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:44

  Shaman написав:..........
окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.

але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?

Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:44

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіх
Если не сложно напишите в приват.
Обязуюсь нигде не разглашать

Вибачте, покищо утримаюсь...

Понимаю.
Но, боюсь, после победы меня это будет интересовать гораздо меньше. Ну и бог с ним.

Во! Бачите.
А Успіху закидали, що він не зрілий.

Практично іспит здав на зрілість.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:45

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.

але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?

Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 чер, 2023 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:47

  detroytred написав:А Успіху закидали, що він не зрілий.
человек 15 мес сидит в блиндаже или хз где, далеко от семьи, при этом желает форуму хорошего дня, а его называют слабым, поржал б...дь всем бы такой слабости.
  Shaman написав:що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?
где??? их бы здесь убили, тут сраный вражеский источник нельзя зацитировать, сразу начинают выть. какие расейські наративи, от силы 7 человек на ветке пишет. 6 из которых боятся своей тени.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 16 чер, 2023 14:03, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:47

  detroytred написав:
  stm написав:Осуждать? Нет, просто спросить почему видя несправедливость которая 100% косвенно влияет на победу он по проформе не пишет рапорт на вышестоящее руководство?

Так для мене більш, ніж очевидні причини. Хоч і однієї з головою вистачить.

І якщо б я запитав це, то хоча б в того комбата!!!
Чому він не пише рапорти.
Хоча і з ним зрозуміло.

Вот так всем всё понятно и всё так и происходит :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:53

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:-----------
ЛАД
Успіх
Если не сложно напишите в приват.
Обязуюсь нигде не разглашать
------------
Вибачте, покищо утримаюсь...

Понимаю.
Но, боюсь, после победы меня это будет интересовать гораздо меньше. Ну и бог с ним.

Во! Бачите.
А Успіху закидали, що він не зрілий.

Практично іспит здав на зрілість.

іспит на зрілість Успіх, на мой взгляд, сдал давно. Больше года назад, когда не стал скрываться от военкомата и уклоняться от службы, аргументируя необученностью и "моральной неготовностью".
Сейчас мне интересно, в каком преступлении или скрытии преступления stm его обвиняет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:58

  stm написав:Вот так всем всё понятно и всё так и происходит :)

І у Вас своя правда.
Наприклад, по піднятому питанню. Все ж таки Ви дійсно бажаєте, щоб було краще. І намагається хоч щось робити для цього.
Я не проти. Навпаки тільки підтримую таку позицію.

Не згоден я був лише з деякими окремими конкретними моментами.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает? :)
.....

Какого преступления?

Аморального описанного в УК )))

Так всё же, уточните, пожалуйста, какое преступление?
ЛАД
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  #<1 ... 4342434343444345>
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