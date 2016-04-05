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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:39
stm написав:
Осуждать? Нет, просто спросить почему видя несправедливость которая 100% косвенно влияет на победу он по проформе не пишет рапорт на вышестоящее руководство?
Так для мене більш, ніж очевидні причини. Хоч і однієї з головою вистачить.
І якщо б я запитав це, то хоча б в того комбата!!!
Чому він не пише рапорти.
Хоча і з ним зрозуміло.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:44
Shaman написав:
..........
окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.
але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:44
ЛАД написав: Успіх написав: ЛАД написав:
Успіх
Если не сложно напишите в приват.
Обязуюсь нигде не разглашать
Вибачте, покищо утримаюсь...
Понимаю.
Но, боюсь, после победы меня это будет интересовать гораздо меньше. Ну и бог с ним.
Во! Бачите.
А Успіху закидали, що він не зрілий.
Практично іспит здав на зрілість.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:45
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
окрім об'єктивної інфо дуже важливо - повнота (а не частина), формат подачі й акценти. бо можна отримати на виході зовсім інший результат. я дуже звертаю уваги на акценти, багато хто їх так розставляє, що начебто об'єктивна інфо перетворюється на розповсюдження паніки.
але формально довести та розділити це складно, чим й користуються окремі форумчани. чи ви не бачите, що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 чер, 2023 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:47
detroytred написав:
А Успіху закидали, що він не зрілий.
человек 15 мес сидит в блиндаже или хз где, далеко от семьи, при этом желает форуму хорошего дня, а его называют слабым, поржал б...дь всем бы такой слабости.
Shaman написав:
що окремі представники явно просувають расейські наративи? не знаєте таких?
где??? их бы здесь убили, тут сраный вражеский источник нельзя зацитировать, сразу начинают выть. какие расейські наративи, от силы 7 человек на ветке пишет. 6 из которых боятся своей тени.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 16 чер, 2023 14:03, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:47
detroytred написав: stm написав:
Осуждать? Нет, просто спросить почему видя несправедливость которая 100% косвенно влияет на победу он по проформе не пишет рапорт на вышестоящее руководство?
Так для мене більш, ніж очевидні причини. Хоч і однієї з головою вистачить.
І якщо б я запитав це, то хоча б в того комбата!!!
Чому він не пише рапорти.
Хоча і з ним зрозуміло.
Вот так всем всё понятно и всё так и происходит
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:53
detroytred написав: ЛАД написав: Успіх написав:
-----------ЛАД
Успіх
Если не сложно напишите в приват.
Обязуюсь нигде не разглашать
------------
Вибачте, покищо утримаюсь...
Понимаю.
Но, боюсь, после победы меня это будет интересовать гораздо меньше. Ну и бог с ним.
Во! Бачите.
А Успіху закидали, що він не зрілий.
Практично іспит здав на зрілість.
іспит на зрілість Успіх
, на мой взгляд, сдал давно. Больше года назад, когда не стал скрываться от военкомата и уклоняться от службы, аргументируя необученностью и "моральной неготовностью".
Сейчас мне интересно, в каком преступлении
или скрытии преступления stm
его обвиняет.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:58
stm написав:
Вот так всем всё понятно и всё так и происходит
І у Вас своя правда.
Наприклад, по піднятому питанню. Все ж таки Ви дійсно бажаєте, щоб було краще. І намагається хоч щось робити для цього.
Я не проти. Навпаки тільки підтримую таку позицію.
Не згоден я був лише з деякими окремими конкретними моментами.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:59
flyman написав: ЛАД написав:
...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:01
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
..........
Ваша защита открытого бездействия Успиха наблюдающего за совершением преступления в собственной части и только желающего написать рапорт на отпуск Вас не смущает?
.....
Какого преступления?
Аморального описанного в УК )))
Так всё же, уточните, пожалуйста, какое преступление?
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