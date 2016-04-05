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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:03
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:10
flyman написав: ЛАД написав:
..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:58
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"
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