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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4342434343444345
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:10

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?

А правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"
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