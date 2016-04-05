ЛАД написав:........... Давненько не вижу. Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее. Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
ЛАД написав:Сместили. Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно? А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
flyman написав:......... мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
Сместили. Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
Правильно, це як? Заслужено, "А судьи кто?"
Правильно/заслуженно - по результатам деятельности и достигнутым "успехам". Конкретно о названных судить не берусь, не знаю. "А судьи кто?"- мэры, вроде, у нас выборные. Поэтому, в частности, в статье речь шла о смещении Кличко с главы ОМДА, а не мэра. Понятно, что верховная власть может оказывать существенное влияние. То, что Вы резко отрицательно относитесь к действующей власти, это исключительно Ваши проблемы.
ЛАД написав:Сместили. Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно? А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
Ничего о нём не знаю. Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал. Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн. И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка" Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.
ЛАД написав:Сместили. Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно? А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
Ничего о нём не знаю. Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал. Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн. И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка" Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.