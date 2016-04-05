RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4342434343444345
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31610
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2657 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:10

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4712 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?

Правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"
Schmit
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
Letusrock
 
Повідомлень: 559
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:35

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?

Правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"

Правильно/заслуженно - по результатам деятельности и достигнутым "успехам".
Конкретно о названных судить не берусь, не знаю.
"А судьи кто?"- мэры, вроде, у нас выборные. Поэтому, в частности, в статье речь шла о смещении Кличко с главы ОМДА, а не мэра.
Понятно, что верховная власть может оказывать существенное влияние. То, что Вы резко отрицательно относитесь к действующей власти, это исключительно Ваши проблемы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4712 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:59

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))

Ничего о нём не знаю.
Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал.
Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн.
И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка"
Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4712 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:03

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))

Ничего о нём не знаю.
Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал.
Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн.
И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка"
Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.

то може там fler/stm теж відсвічують?

на РФ бабушкі теж найпатріотні патріоти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31610
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2657 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:17

  flyman написав:то може там fler/stm теж відсвічують?

на РФ бабушкі теж найпатріотні патріоти

Баночки с закрутками и сушеные грибочки тоже можно передавать волонтёрам ;) каждый может приближать или удалять важное :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3821
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4342434343444345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117834
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.