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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4343434443454346>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:10

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?

Правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:35

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
мерів Полтави, Чернігова, Одеси змістили ж

Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?

Правильно, це як?
Заслужено, "А судьи кто?"

Правильно/заслуженно - по результатам деятельности и достигнутым "успехам".
Конкретно о названных судить не берусь, не знаю.
"А судьи кто?"- мэры, вроде, у нас выборные. Поэтому, в частности, в статье речь шла о смещении Кличко с главы ОМДА, а не мэра.
Понятно, что верховная власть может оказывать существенное влияние. То, что Вы резко отрицательно относитесь к действующей власти, это исключительно Ваши проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:59

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))

Ничего о нём не знаю.
Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал.
Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн.
И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка"
Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:03

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))

Ничего о нём не знаю.
Терехов в Харькове тоже не из "Слуг". Харьков по населению второй после Киева. Насчёт планов смещения ничего не слышал.
Для справки - население Полтавы и Чернигова около 300 тыс. Конечно не ужгородские 112 тыс., но далеко не миллионники. И только у Одессы около 1 млн.
И, кстати, не знаю, что будет с Трухановым по результатам суда, но вдохновляют комменты на https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/4/7400693/ в духе: "А нелуче булоб ввести найвищу міру покарання-розстрілять і крапка"
Практически призывы 1937. Даже доказательств не требуют.

то може там fler/stm теж відсвічують?

на РФ бабушкі теж найпатріотні патріоти
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:17

  flyman написав:то може там fler/stm теж відсвічують?

на РФ бабушкі теж найпатріотні патріоти

Баночки с закрутками и сушеные грибочки тоже можно передавать волонтёрам ;) каждый может приближать или удалять важное :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:28

  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"

відсторонятимуть боксера?
flyman
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  #<1 ... 4343434443454346>
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