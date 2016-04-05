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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4343434443454346
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:34

  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"

"Порошенко виноват потому что не..."(с)Д......д
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:37

  flyman написав:
  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"

відсторонятимуть боксера?

удачи
по стопам чивакуни собрались?
чумак вперде с флагом)))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:47

  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"



на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:48

  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
..........

Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране?
Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве?
Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:49

  Slon_Nosov написав:
  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"



на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...

А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
Що скажуть наші патріоти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:53

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:
  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"



на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...

А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?

більшості (73%) моносеча в очі, то роса
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 чер, 2023 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
Що скажуть наші патріоти?


звичайно ні, але ця думка ще буде довго звучати, породжуючи безкарність...
викривати корупцію, купівлю барабанів і продовжуючи витрачати гроші на великім крадівництві доріг буде зватись "російськи наративи"...

знаю що спитають наші патріоти після Перемоги, але діюча влада не має чим відповісти, то мабуть і не хоче повернення великої кількості справжніх Патриотів!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:58

  ЛАД написав:
  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
..........

Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране?
Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве?
Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.

що не було миротворчим африканським делегаціям де сховатися від привітання ВВП?
flyman
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