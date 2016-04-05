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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:34
"Порошенко виноват потому что не..."(с)Д......д
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:37
flyman написав:
відсторонятимуть боксера?
удачи
по стопам чивакуни собрались?
чумак вперде с флагом)))
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:47
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:48
Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране?
Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве?
Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:49
Slon_Nosov написав:
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
Що скажуть наші патріоти?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:53
ЛАД написав: Slon_Nosov написав:
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
більшості (73%) моносеча в очі, то роса
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 чер, 2023 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:54
ЛАД написав:
А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
Що скажуть наші патріоти?
звичайно ні, але ця думка ще буде довго звучати, породжуючи безкарність...
викривати корупцію, купівлю барабанів і продовжуючи витрачати гроші на великім крадівництві доріг буде зватись "російськи наративи"...
знаю що спитають наші патріоти після Перемоги, але діюча влада не має чим відповісти, то мабуть і не хоче повернення великої кількості справжніх Патриотів!
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:58
ЛАД написав:
Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране?
Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве?
Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.
що не було миротворчим африканським делегаціям де сховатися від привітання ВВП?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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