Вчасність - дійсно фішка влади. Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране? Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве? Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.
Вчасність - дійсно фішка влади. Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
А оце в умовах війни часом не "російські наративи"? Що скажуть наші патріоти?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 чер, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Вчасність - дійсно фішка влади. Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
більшості (73%) моносеча в очі, то роса
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 чер, 2023 17:55, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"? Що скажуть наші патріоти?
звичайно ні, але ця думка ще буде довго звучати, породжуючи безкарність... викривати корупцію, купівлю барабанів і продовжуючи витрачати гроші на великім крадівництві доріг буде зватись "російськи наративи"...
знаю що спитають наші патріоти після Перемоги, але діюча влада не має чим відповісти, то мабуть і не хоче повернення великої кількості справжніх Патриотів!
Вы считаете, что сегодня есть возможности строить бомбоубежища по всей стране? Надеюсь, Вы не думаете, что потребность в них есть только в Киеве? Но вот добиться возможности использовать реально уже существующие можно.
що не було миротворчим африканським делегаціям де сховатися від привітання ВВП?
От просто не може, НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ, щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ, які вже як не тебе, то твоє майно/хату, а ГОЛОВНЕ - РІДНУ ЗЕМЛЮ (на якій ти виросла) захищають від ворогів! Ще й в якихось злочинах звинувачує, хоч чітко вказати не може)) Вже якщо втекла закордон(розумію, страх і т.п.) - ну ок, але накуя воїнів ЗСУ намагатись втоптати в болото? Сиди собі тихо і молись, щоб скоро була перемога, а не тявкай дурниці.
Те саме і другої тявки стосується! Якщо свого чоловіка сховала під спідницю, то накуя тявкаєш на тих, хто НЕ зробив так, як твій чоловік, а пішов на фронт! І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!
Успіх написав:От просто не може, НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ, щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ, які вже як не тебе, то твоє майно/хату, а ГОЛОВНЕ - РІДНУ ЗЕМЛЮ (на якій ти виросла) захищають від ворогів! Ще й в якихось злочинах звинувачує, хоч чітко вказати не може)) Вже якщо втекла закордон(розумію, страх і т.п.) - ну ок, але накуя воїнів ЗСУ намагатись втоптати в болото? Сиди собі тихо і молись, щоб скоро була перемога, а не тявкай дурниці.
Те саме і другої тявки стосується! Якщо свого чоловіка сховала під спідницю, то накуя тявкаєш на тих, хто НЕ зробив так, як твій чоловік, а пішов на фронт! І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!
Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?
Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 чер, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз.