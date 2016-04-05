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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4345434643474348>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:22

  Slon_Nosov написав:
  ЛАД написав:А оце в умовах війни часом не "російськи наративи"?
Що скажуть наші патріоти?


звичайно ні, але ця думка ще буде довго звучати, породжуючи безкарність...
викривати корупцію, купівлю барабанів і продовжуючи витрачати гроші на великім крадівництві доріг буде зватись "російськи наративи"...

знаю що спитають наші патріоти після Перемоги, але діюча влада не має чим відповісти, то мабуть і не хоче повернення великої кількості справжніх Патриотів!

"викривати корупцію, купівлю барабанів" і "крадівництво" це не "російські наративи".
А ось те, що Ви написали вище, точно російські наративи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

конфлікт Кличко - ОП є. тому про Залужного це схоже на ІПСО, а от з Кличком - все зрозуміло. Тут
Трагедія зачиненого бомбосховища: нокаут для Кличка чи для голови КМВА від Зеленського

або тут (тут веселіше :) )
Міністр стратегічного провалу

проблема, що деякі рішення вже зараз приймаються виходячи з майбутніх виборів, - вона наявна. тому з одного боку й провокувати внутрішні конфлікти нема сенсу, але й зовсім не відповідати - теж неправильно. так й живемо...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:35

  Zebra написав:Попереду вибори в США, основного фінансово-військового донора, Путін буде чекати цих виборів. Але я думаю перемовини вже йдуть повним ходом. Один з дзвоників - суд у Ростові над 22 полоненими. Це намагання підвищити ставки, бо ніяких інших козирів окрім знущання над заручниками не залишається.

"Попереду" це півтора роки. Новий президент вступить на посаду в січні 2025. Все ще може кардинально помінятись до того часу.
А я особисто думаю що зі зміною президента політика США майже не зміниться. Ви сильно перебільшуєте вплив нашої війни на світ(і США зокрема).
Ось були вибори в Туреччині. І що українське питання на цих виборах грало якусь роль? По-моєму нульову.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 16 чер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:35

На https://deepstatemap.live/ добавлена иконка "Оборонні споруди":

Зображення

Это чтобы было видно, с чем сталкиваются наши воины.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:41

Shaman
Вы сами что-то писали насчёт контекста и акцентов. :)
Может, это как раз тот случай?
Особенно, по второй Вашей ссылке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:55

То як краще?

  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:00

  stm написав:
  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.

Ні, це і називається стукач!
Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 16 чер, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:02

  Прохожий написав:
  V2 написав:Зеленський збирає РНБО. Розглянуть проблему укриттів
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... mu-ukrytiy

Вчасність - дійсно фішка влади.
Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"

"Порошенко виноват потому что не..."(с)Д......д

Неправда.
Визначення "виноват" недоречно і мною не застосовувалося.

Намагаєтеся цитувати, так хоч не викривляйте.
Провина (вина) -- несе зовсім інше смислове значення, ніж те, про що вів мову я.

Вам не набридло, що вас постійно виправляють?

Зи.
Вина́ в уголовном праве — это психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности.
Вина́, чу́вство вины́, угрызе́ния со́вести — отрицательно окрашенное чувство, причиной которого является поступок с негативными последствиями для других ...

З мого ж боку мова йде, що Порошенко мало зробив для розвитку.
Для розвитку. Мало зробив, ніж мав би і міг би.
Не негативу наробив, не суспільно-небезпечне наробив, а по мінімуму зробив позитивного.

Різницю ви в стані зрозуміти?
Якщо в стані, то навіщо перебріхуєте?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:04

  Успіх написав:
  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?

1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?
3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 чер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:07

  Успіх написав:
  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?


повністью підтримую, людям складної душевної організації важко зрозуміти наскільки наше реальне життя відрізняється від теорії. тим більше в умовах війни, коли один дивиться на Бахмут без бінокля під градами, а інший мнить себе стратегом з дома.
люди дійсно устали, дійсно багато власних коштів витрачають на життево важливі речі, а в цей час хтость робить гарні клумби з квітами для людей без розуму... це дуже дратує!
Slon_Nosov
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