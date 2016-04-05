Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:55

stm написав: Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете? Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене(а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом)2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?