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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4345434643474348
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:08

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Попереду вибори в США, основного фінансово-військового донора, Путін буде чекати цих виборів. Але я думаю перемовини вже йдуть повним ходом. Один з дзвоників - суд у Ростові над 22 полоненими. Це намагання підвищити ставки, бо ніяких інших козирів окрім знущання над заручниками не залишається.

"Попереду" це півтора роки. Новий президент вступить на посаду в січні 2025. Все ще може кардинально помінятись до того часу.
А я особисто думаю що зі зміною президента політика США майже не зміниться. Ви сильно перебільшуєте вплив нашої війни на світ(і США зокрема).
Ось були вибори в Туреччині. І що українське питання на цих виборах грало якусь роль? По-моєму нульову.

аби дотягнув, хоча люміній не ржавіє, але цей протікає конкретно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:10

денацификация россії

Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось"
на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср)
але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там.
Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади
але не довго...
https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:12

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?

1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?



навіщо таке писати? тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело?
коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить? де там лад з своїми наративами?
скинути тобі чеки на плитоноску без плит, захист боків та шії на 34000 грн власних коштів?
це коли тобі твоя дитина пише, щоб купив, розуміє що дорого, але життя дороще і гроши каже віддасть пізніше... в 21 рік свого життя...
тут справа не тільки в грошах, а і у відношенні до військового... є щось гарне, але і багато лайна.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 16 чер, 2023 19:25, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:12

Успіх
Да що Ви пояснюєте?!
Якщо відповідальні особи не можуть привести норми розходу палива під реальні умови (або ще якогось інакше законно оформити і забезпечити --- це їх пряма функція по посаді --- забезпечити), то як ще можна зробити-то???
Злочин з їх боку. Халатне виконання обов'язків (по забезпеченню) у воєнний час.
Ваші (умовно ваші. Тих, кого зобов'язані були забезпечити)) дії лише наслідок. І обгрунтовані необхідністю вирішення в умовах, яких неповинно бути.

Хай порадять.
Ніж когось звинувачувати.
По закону -- нема забезпечення, то й чекайте поки з'явиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:14

То капець - які ви, майже всі, далекі від реалій!

  stm написав:1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?

1. Ну, раз тут за кожне слово - кримінал шиють)) і ще, навіть, за думку(людина тільки подумала, але не вчинила дій) - виклала тут свої думки... - теж пришивають кримінал)) - то будемо далі спілкуватись в такому ключі про "умовного солдата", про якого наче і всі знають, але це не точно© ;)
2. І що з тих чеків?
От умовний Петренко-Естеемович)) заправив автівку одної, другої... п'ятої марки... і взяв чеки.
Що - потім йому хтось поверне гроші за "заправку якихось машин?"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:18

  prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось"
на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср)
але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там.
Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади
але не довго...
https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s

Отож.
А я учора натрапив на повну версію зустрічі пуйла з Юрієм Шевчуком.

І як пуйло сказав (по пам'яті), що да - нема демократичного розвитку, то нема майбутнього в суспільства, країни. Так і зробив.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:21

Добре, що хоч декілька форумчан розуміє, як воно насправді!

  Slon_Nosov написав:тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело?
коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить
Отож!
До речі - більше року тому, ворог поцілив одну нашу автівку, що вона згоріла вщент(добре що хлопці раніше повискакували)
А інших декілька автівок(за останні 15міс) - то просто осколками посікло, але відремонтували/і всюди скло замінили...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:28

Хо-хо, то тільки що знаєте, а скільки ще НЕ знаєте! ;)

  detroytred написав:Хай порадять.
Ніж когось звинувачувати.
По закону -- нема забезпечення, то й чекайте поки з'явиться.
Так отож!
Тобто, іншими словами - "Стоп війна! Чекаємо поки привезуть паливо!" :mrgreen:

Але ж ми не чекаємо, а находимо в той, чи інший спосіб - щоб ворогові навіть близько не здалось, що якісь є затримки чогось!
А затримки бувають різні... ;)
І то я тільки про паливо тут озвучив!
А що, якщо б я озвучив тут все від "а до я"???
Та тут би щелепи повідвисали б деяким і тільки б казали - а як так? Ну як так??? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:30

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?

1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?
3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))

пишіть заяву професійному хотабу, при чім тут долярчик?
flyman
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