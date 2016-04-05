stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?
1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) 2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт? А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів! Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...) Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?
А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)
Тож - не все поділяється на "чорне і біле"! Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?
1. Ах, это уже про условного солдата ))) 2. Чеки сохраняете?
навіщо таке писати? тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело? коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить? де там лад з своїми наративами? скинути тобі чеки на плитоноску без плит, захист боків та шії на 34000 грн власних коштів? це коли тобі твоя дитина пише, щоб купив, розуміє що дорого, але життя дороще і гроши каже віддасть пізніше... в 21 рік свого життя... тут справа не тільки в грошах, а і у відношенні до військового... є щось гарне, але і багато лайна.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 16 чер, 2023 19:25, всього редагувалось 2 разів.
Успіх Да що Ви пояснюєте?! Якщо відповідальні особи не можуть привести норми розходу палива під реальні умови (або ще якогось інакше законно оформити і забезпечити --- це їх пряма функція по посаді --- забезпечити), то як ще можна зробити-то??? Злочин з їх боку. Халатне виконання обов'язків (по забезпеченню) у воєнний час. Ваші (умовно ваші. Тих, кого зобов'язані були забезпечити)) дії лише наслідок. І обгрунтовані необхідністю вирішення в умовах, яких неповинно бути.
Хай порадять. Ніж когось звинувачувати. По закону -- нема забезпечення, то й чекайте поки з'явиться.
prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось" на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср) але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там. Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади але не довго... https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s
Отож. А я учора натрапив на повну версію зустрічі пуйла з Юрієм Шевчуком.
І як пуйло сказав (по пам'яті), що да - нема демократичного розвитку, то нема майбутнього в суспільства, країни. Так і зробив.
Slon_Nosov написав:тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело? коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить
Отож! До речі - більше року тому, ворог поцілив одну нашу автівку, що вона згоріла вщент(добре що хлопці раніше повискакували) А інших декілька автівок(за останні 15міс) - то просто осколками посікло, але відремонтували/і всюди скло замінили...
detroytred написав:Хай порадять. Ніж когось звинувачувати. По закону -- нема забезпечення, то й чекайте поки з'явиться.
Так отож! Тобто, іншими словами - "Стоп війна! Чекаємо поки привезуть паливо!"
Але ж ми не чекаємо, а находимо в той, чи інший спосіб - щоб ворогові навіть близько не здалось, що якісь є затримки чогось! А затримки бувають різні... І то я тільки про паливо тут озвучив! А що, якщо б я озвучив тут все від "а до я"??? Та тут би щелепи повідвисали б деяким і тільки б казали - а як так? Ну як так???
stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?
1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) 2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт? А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів! Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...) Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?
А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)
Тож - не все поділяється на "чорне і біле"! Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?
1. Ах, это уже про условного солдата ))) 2. Чеки сохраняете? 3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))
пишіть заяву професійному хотабу, при чім тут долярчик?
Slon_Nosov написав:тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело? коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить
Отож! До речі - більше року тому, ворог поцілив одну нашу автівку, що вона згоріла вщент(добре що хлопці раніше повискакували) А інших декілька автівок(за останні 15міс) - то просто осколками посікло, але відремонтували/і всюди скло замінили...
нехочуть люди правду читати, бо порушиться їхне світоуявлення і спокій, вихід з зони комфорту, а інші скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Slon_Nosov написав:тобі пишуть як воно насправді, а тобі весело? коли в тебе згорає автівка з генераторами і іншими речами купленними власноруч і завдяки волонтерам тебе надовго вистачить
Отож! До речі - більше року тому, ворог поцілив одну нашу автівку, що вона згоріла вщент(добре що хлопці раніше повискакували) А інших декілька автівок(за останні 15міс) - то просто осколками посікло, але відремонтували/і всюди скло замінили...
А чому це ви використовуєте неброньований транспорт на фронті? Слуга Кіріл Тімашенка ж заявляв, що ніззя. Потрібно слухати своїх обранців.
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?