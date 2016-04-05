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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4345434643474348
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:00

  Успіх написав:
  stm написав:1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?

1. Ну, раз тут за кожне слово - кримінал шиють)) і ще, навіть, за думку(людина тільки подумала, але не вчинила дій) - виклала тут свої думки... - теж пришивають кримінал)) - то будемо далі спілкуватись в такому ключі про "умовного солдата", про якого наче і всі знають, але це не точно© ;)
2. І що з тих чеків?
От умовний Петренко-Естеемович)) заправив автівку одної, другої... п'ятої марки... і взяв чеки.
Що - потім йому хтось поверне гроші за "заправку якихось машин?"

Т.е. нет ни одного рапорта на нехватку бензина и ни одного чека? Мы говорим условно конечно, о глупостях. Ни от одного условного солдата, нет ничего кроме верного служения за свои же деньги. Вопрос это геройство или глупость риторический. Хорошая условная часть, условные геройские солдаты геройствуют вот уж 16 месяцев как. Именно такие части нужны в НАТО, что бы стандарты подправить по правильному, по жизненному.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:19

  ЛАД написав:Shaman
Вы сами что-то писали насчёт контекста и акцентов. :)
Может, это как раз тот случай?
Особенно, по второй Вашей ссылке.

але це не я розставляю, кожен робить свої висновки.

хоча особисто я схильний до цієї позиції. Кличка зняти давно хочуть, але все не вдається. й під час війни потрохи видавлювати опозицію - це теж неправильно.

ми не за те воюємо, щоб в нас з'явився свій команданте, а якраз навпаки.
а так вже зелений френч в наявності :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:33

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?

1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене ;) (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) :)
2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ;) ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт?
А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів!
Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...)
Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?

А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)

Тож - не все поділяється на "чорне і біле"!
Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?

1. Ах, это уже про условного солдата )))
2. Чеки сохраняете?
3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))

stm, закінчуйте цю дурню й наїзди. ви за кордоном, в безпеці - чого страждаєте?

паливо не так списують на фронті? розкрию вам таємницю - не завжди в реаліях все робиться бездоганно за правилами, особливо під час бойових дій. але про це порозмовляємо після війни, а зараз головне виграти.

а претензії за знищене майно - це до росіян.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:36

Неймовірно, але факт!©))

stm Ну от для чого то бла-бла-бла не по суті?

Ну невже всі стм-ки думають, що тільки у оркостані може бути актуальною фраза - "Грошей - немає, але ви тримайтесь!"© :?:
(Те саме і про паливо, і про броники і т.д)

Може буде теж шоком для Вас, що я 16міс. ходжу у волонтерській плитоносці і касці?
Ауууу - а де ж державне?
Так, завезли якось давно було - ну такі ніякі і якісь габаритні, що тільки деякі хлопці взяли, які жодних немали(а позичали в побратимів, коли їздили на вогневу) - а вже через місяць поздавали їх - бо хто купив собі, а кому - волонтери/друзі передали...

Все, краще мовчіть!
Бо як я тут почну зараз писати про снаряди(але, наче, це буде сон/казочка, щоб не сісти) :mrgreen: - то взагалі буде триндець))

Але після закінчення війни/нашої перемоги - мене вже нічого не стримає писати))

Хоча - а що толку з тієї писанини, якщо:
а) не вірите/не розумієте
б) нічого, на жаль, не зміниться
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:39

  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?

яка це та правда, а яка не та?
судді хто?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:48

  flyman написав:
  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?

яка це та правда, а яка не та?
судді хто?

оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:50

  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?


той випадок, коли пацієнту з раком кажуть більше проводити часу на свіжому повітрі, замість лікування...
дитина каже порвались берці, нових не видають бо не має розміру, від мене прийняти відмовлюється... тримає оборону під Бахутом і каже все добре, збірають на автивку.
якщо є бажання приєднуйтесь, зробить корить тим хто визволяє Країну!
сподіваюсь встигните поки не потруть... :(


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 16 чер, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:51

  Shaman написав:
  flyman написав:
  fler написав:
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?

яка це та правда, а яка не та?
судді хто?

оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання

як хто, Міністерство Правди
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:52

  andrijk777 написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.

Ні, це і називається стукач!
Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.

це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:01

Іноді доводиться відкидати лайно, щоб не смерділо...

  Успіх написав:...щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ...
Те саме і другої тявки стосується!

По-перше, так можна своїй дружині казати, а тут слід дотримуватися хоча б елементарних правил пристойності. 9 класів освіти не є виправданням.

  Успіх написав:Якщо свого чоловіка сховала під спідницю..

По-друге, шо за дурість? Чоловік - це мала дитина, щоб його ховати? За цією логікою якщо одного розумника жінка не сховала, а випхала на війну, то що? Хотіла позбутися і заодно грошей отримати? (Зауважу, що це не моя логіка, а лише відповідь на закид).

  Успіх написав:І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!

По-третє, багато людей (і на форумі є такі) мовчки роблять те саме й не скиглять і не вимагають до себе поваги чи особливого ставлення. А один скиглить та ляпає язиком шопопало.
fler
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