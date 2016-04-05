Т.е. нет ни одного рапорта на нехватку бензина и ни одного чека? Мы говорим условно конечно, о глупостях. Ни от одного условного солдата, нет ничего кроме верного служения за свои же деньги. Вопрос это геройство или глупость риторический. Хорошая условная часть, условные геройские солдаты геройствуют вот уж 16 месяцев как. Именно такие части нужны в НАТО, что бы стандарты подправить по правильному, по жизненному.
stm написав:Одного конкретного с длинным языком и безвольного перефразируя если вы стали свидетелем как тырят бензин (в вашем сообщении это называлось "списывают" по бумагам) то какое нахрен приближение победы Вы декларируете?
1. Там було про умовного солдата, а не конкретно про мене (а то до моєї персони щось забагато уваги останнім часом) 2. Тобто, мало того, що самі безперестанку ремонтуємо за свої кошти автівки/пікапи(а про ціни - я писав, що аж у наших водіїв очі на лоба лізуть від ціни х2, або х3), без яких тут, як без рук(а в нас їх більше 5 ) - то пропонуєте ще й заправляти за свій кошт? А там сума виходить ого-гооооо (так як вже якось мали перебой з паливом і 10днів заправляли за свій рахунок) - то просто окуїли, яке бабло пішло за тих 10днів! Тому, ми навчились робити "свої запаси" і коли трапляються перебої з паливом, ми наливаємо зі своїх бочок і продовжуємо виконувати бойові завдання (наприклад, підвезти на вогневу харчі/БК...) Чи пропонуєте сісти, склавши руки - бо нема палива ні краплини?
А наші хлопці, то кажуть - "Та ми манали, після врізання премій, ще й на солярку і бензин скидатись! Досить того, що на ремонти автівок скидаємось! Може що ще - на снаряди скидатись? Може ще кредит взяти?"(слова побратимів)
Тож - не все поділяється на "чорне і біле"! Може таки краще без перестанку бити ворога, ніж сидіти, склавши руки(бо нема держпалива декілька днів), а тим часом нашу піхоту можуть "прасувати"?
1. Ах, это уже про условного солдата ))) 2. Чеки сохраняете? 3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))
stm, закінчуйте цю дурню й наїзди. ви за кордоном, в безпеці - чого страждаєте?
паливо не так списують на фронті? розкрию вам таємницю - не завжди в реаліях все робиться бездоганно за правилами, особливо під час бойових дій. але про це порозмовляємо після війни, а зараз головне виграти.
Може буде теж шоком для Вас, що я 16міс. ходжу у волонтерській плитоносці і касці? Ауууу - а де ж державне? Так, завезли якось давно було - ну такі ніякі і якісь габаритні, що тільки деякі хлопці взяли, які жодних немали(а позичали в побратимів, коли їздили на вогневу) - а вже через місяць поздавали їх - бо хто купив собі, а кому - волонтери/друзі передали...
Все, краще мовчіть! Бо як я тут почну зараз писати про снаряди(але, наче, це буде сон/казочка, щоб не сісти) - то взагалі буде триндець))
Але після закінчення війни/нашої перемоги - мене вже нічого не стримає писати))
Хоча - а що толку з тієї писанини, якщо: а) не вірите/не розумієте б) нічого, на жаль, не зміниться
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
яка це та правда, а яка не та? судді хто?
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім. немає простої відповіді на це питання
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
той випадок, коли пацієнту з раком кажуть більше проводити часу на свіжому повітрі, замість лікування... дитина каже порвались берці, нових не видають бо не має розміру, від мене прийняти відмовлюється... тримає оборону під Бахутом і каже все добре, збірають на автивку. якщо є бажання приєднуйтесь, зробить корить тим хто визволяє Країну! сподіваюсь встигните поки не потруть...
fler написав: Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
яка це та правда, а яка не та? судді хто?
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім. немає простої відповіді на це питання
detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть. Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.
Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.
Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.
Ні, це і називається стукач! Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.
це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Успіх написав:...щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ... Те саме і другої тявки стосується!
По-перше, так можна своїй дружині казати, а тут слід дотримуватися хоча б елементарних правил пристойності. 9 класів освіти не є виправданням.
Успіх написав:Якщо свого чоловіка сховала під спідницю..
По-друге, шо за дурість? Чоловік - це мала дитина, щоб його ховати? За цією логікою якщо одного розумника жінка не сховала, а випхала на війну, то що? Хотіла позбутися і заодно грошей отримати? (Зауважу, що це не моя логіка, а лише відповідь на закид).
Успіх написав:І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!
По-третє, багато людей (і на форумі є такі) мовчки роблять те саме й не скиглять і не вимагають до себе поваги чи особливого ставлення. А один скиглить та ляпає язиком шопопало.