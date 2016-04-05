Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
яка це та правда, а яка не та? судді хто?
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім. немає простої відповіді на це питання
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
той випадок, коли пацієнту з раком кажуть більше проводити часу на свіжому повітрі, замість лікування... дитина каже порвались берці, нових не видають бо не має розміру, від мене прийняти відмовлюється... тримає оборону під Бахутом і каже все добре, збірають на автивку. якщо є бажання приєднуйтесь, зробить корить тим хто визволяє Країну! сподіваюсь встигните поки не потруть...
detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть. Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.
Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.
Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.
Ні, це і називається стукач! Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.
це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Успіх написав:...щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ... Те саме і другої тявки стосується!
По-перше, так можна своїй дружині казати, а тут слід дотримуватися хоча б елементарних правил пристойності. 9 класів освіти не є виправданням.
Успіх написав:Якщо свого чоловіка сховала під спідницю..
По-друге, шо за дурість? Чоловік - це мала дитина, щоб його ховати? За цією логікою якщо одного розумника жінка не сховала, а випхала на війну, то що? Хотіла позбутися і заодно грошей отримати? (Зауважу, що це не моя логіка, а лише відповідь на закид).
Успіх написав:І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!
По-третє, багато людей (і на форумі є такі) мовчки роблять те саме й не скиглять і не вимагають до себе поваги чи особливого ставлення. А один скиглить та ляпає язиком шопопало.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Мають частковий успіх, хоч і діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги російських окупантів. Маляр зазначила, що практично на усіх ділянках і напрямках, де українські підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед — станом на зараз до 2 кілометрів на кожному напрямку.