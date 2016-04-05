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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4345434643474348
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:48

  flyman написав:
  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?

яка це та правда, а яка не та?
судді хто?

оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:50

  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?


той випадок, коли пацієнту з раком кажуть більше проводити часу на свіжому повітрі, замість лікування...
дитина каже порвались берці, нових не видають бо не має розміру, від мене прийняти відмовлюється... тримає оборону під Бахутом і каже все добре, збірають на автивку.
якщо є бажання приєднуйтесь, зробить корить тим хто визволяє Країну!
сподіваюсь встигните поки не потруть... :(


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 16 чер, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:52

  andrijk777 написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Ідеал і реалії -- між ними пропасть.
Таких по важкості злочинів в отих реаліях на кожному кроці. Це війна.

Ну а Ваші порівняння з орками -- це вже дійсно за межами.

Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.

Ні, це і називається стукач!
Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.

це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:01

Іноді доводиться відкидати лайно, щоб не смерділо...

  Успіх написав:...щоб якась тявка тявкала з-за кордону на воїнів ЗСУ...
Те саме і другої тявки стосується!

По-перше, так можна своїй дружині казати, а тут слід дотримуватися хоча б елементарних правил пристойності. 9 класів освіти не є виправданням.

  Успіх написав:Якщо свого чоловіка сховала під спідницю..

По-друге, шо за дурість? Чоловік - це мала дитина, щоб його ховати? За цією логікою якщо одного розумника жінка не сховала, а випхала на війну, то що? Хотіла позбутися і заодно грошей отримати? (Зауважу, що це не моя логіка, а лише відповідь на закид).

  Успіх написав:І вже 16міс. так, чи інакше - але допомагає наближувати нашу перемогу!

По-третє, багато людей (і на форумі є такі) мовчки роблять те саме й не скиглять і не вимагають до себе поваги чи особливого ставлення. А один скиглить та ляпає язиком шопопало.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:07

https://www.facebook.com/10000919900380 ... zkBif5PDl/
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:09

  Shaman написав:stm, закінчуйте ... ви за кордоном, в безпеці - чого страждаєте?

Ви не уважно її читаєте, вона вже пише з України.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:18

"помощь Украине закончится летом..."(с)

У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/16/7407218/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:19

Офіційно

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Мають частковий успіх, хоч і діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги російських окупантів.
Маляр зазначила, що практично на усіх ділянках і напрямках, де українські підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед — станом на зараз до 2 кілометрів на кожному напрямку.
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