stm написав:Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.
Ні, це і називається стукач! Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.
це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Колись був такий закон - "Закон про три колоски" називався. Вкрав 3 колоски - розстріл або 10 років. Прекрасний закон! І чого люди возмущались? Це ж закон.
законодатели стремились «сосредоточиться на сдерживании Китая» при разработке законопроекта о разрешении на оборону на сумму 886 миллиардов долларов. Помощник отметил, что это включает финансирование Тихоокеанской инициативы сдерживания в размере 9,7 млрд долларов .
Он также предоставит 300 миллионов долларов в виде финансирования Инициативы содействия безопасности Украины в 24 финансовом году, что позволит Пентагону выдавать новые контракты на поставку оружия в Киев. Формулировка отчета, сопровождающая законопроект, указывает, что администрация Байдена должна использовать 80 миллионов долларов из этого финансирования для армейских тактических ракетных систем большой дальности или ATACMS. ........ Формулировка доклада также предписывает министру обороны Ллойду Остину проинформировать Комитет по вооруженным силам «о невыполненных или отклоненных запросах на поддержку», сделанных Украиной.
Соотношение как-то смущает. Надеюсь (практически уверен), инфа не полная и цифра 300 млн. дополнительная. Да и 80 млн. не особо вдохновляют. Согласно укр. Вики в 1993 закуплено 340 ракет за $188,2 млн, т.е. по 0,55 млн. Сегодня через 30 лет это будет, скорее всего под 1 млн. Т.е. поставят примерно 80 ракет. Хотя, возможно, таких дальнобойных ракет больше не нужно? Не берусь судить.
Вчасність - дійсно фішка влади. Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
Повторю, в умовах війни це "російські наративи". І це вже не питання.