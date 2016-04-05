Додано: Суб 17 чер, 2023 00:35

stm написав: ..........

2. Чеки сохраняете?

3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже ))) ..........2. Чеки сохраняете?3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))

официально

Напрасно так набросились наЧеловек просто далёк от армии и не знает реальную ситуацию.Перерасход топлива не обязательно объясняется хищениями.Ситуации бывают разные. Могут помочь соседям по фронту. Или на марше. Возможно, зимой для обогрева. Ещё какие-то варианты, не предусмотренные уставами и инструкциями.Кроме того, сомневаюсь, что все эти "волонтёрские" машины вообще хоть где-то учитываются. Скорее всего, ихпросто "нет", не существует. Соответственно, и топливо для них не предусмотрено. А они, видимо, всё же помогают на фронте.Отсюда и перерасход.Вполне допускаю, что иногда транспорт используется не только для "уставных" целей. К примеру, для обмена на запчасти. Возможно, иногда используют, скажем так, для личных нужд солдат. Например, лишний раз съездить в баню.Это, возможно, не правильно, но, надеюсь, Вы признаете, что это простительно. Воюют всё же люди, а не роботы.Вероятно, бывают и случаи хищений. Среди огромного количества людей могут найтись и нечестные. Так же, как и на гражданке. Надеюсь, что это не в случае Успиха.Разрушения у Вашей подруги не вина нашей армии, виновата война, развязанная РФ. Удивительны не разрушения, удивительно то, что наша армия достаточно успешно воюет уже почти 1,5 года, хотя все ожидали победы Путина за несколько дней.Вашей подруге сочувствую и надеюсь, что государство сможет оказать помощь всем, у кого разрушено жильё.