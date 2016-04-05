stm написав:Это для вас за гранью. Но второй пример: сосед в США обязательно позвонит в полицю если Вы оставили ребенка до 14 лет самого дома. И не потому что он стукач, или "они тупые", а потому что общество нетерпимо к прямому нарушению норм закона.
Ні, це і називається стукач! Якщо б дитині було 6 років - то ок, це норм. Але 14 - це стукачество і ніяк інакше не називається.
це називається закон - заборонено дитину залишати вдома до 12 років, значить не маєш права - думай щось
Колись був такий закон - "Закон про три колоски" називався. Вкрав 3 колоски - розстріл або 10 років. Прекрасний закон! І чого люди возмущались? Це ж закон.
законодатели стремились «сосредоточиться на сдерживании Китая» при разработке законопроекта о разрешении на оборону на сумму 886 миллиардов долларов. Помощник отметил, что это включает финансирование Тихоокеанской инициативы сдерживания в размере 9,7 млрд долларов .
Он также предоставит 300 миллионов долларов в виде финансирования Инициативы содействия безопасности Украины в 24 финансовом году, что позволит Пентагону выдавать новые контракты на поставку оружия в Киев. Формулировка отчета, сопровождающая законопроект, указывает, что администрация Байдена должна использовать 80 миллионов долларов из этого финансирования для армейских тактических ракетных систем большой дальности или ATACMS. ........ Формулировка доклада также предписывает министру обороны Ллойду Остину проинформировать Комитет по вооруженным силам «о невыполненных или отклоненных запросах на поддержку», сделанных Украиной.
Соотношение как-то смущает. Надеюсь (практически уверен), инфа не полная и цифра 300 млн. дополнительная. Да и 80 млн. не особо вдохновляют. Согласно укр. Вики в 1993 закуплено 340 ракет за $188,2 млн, т.е. по 0,55 млн. Сегодня через 30 лет это будет, скорее всего под 1 млн. Т.е. поставят примерно 80 ракет. Хотя, возможно, таких дальнобойных ракет больше не нужно? Не берусь судить.
Вчасність - дійсно фішка влади. Років за 5-10, можливо, дійдуть до питання "хто розмінував Чонгар" та "де баканов?"
на жаль більшість не бачить що організоване злочинне групування "квартал 95", робить все по прикладу "кооператива озеро", даже імена у керівників однакові... злочинна недбалість, забувати свої ж обіцянки, знімати відосики піднімаючи культ особистості, знищення опозиції, це все вже було випробовано на північних болотах...
Повторю, в умовах війни це "російські наративи". І це вже не питання. Особливо в умовах війни. В мирні часи це просто дурість. Ставити поряд Зеленського і Путіна, "квартал 95" і "кооператив озеро"... Чи цього ніхто не розуміє?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 чер, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
імхо велика помилка була кричати на кожному розі про великий контрнаступ. в результаті маємо те що маємо. чому досі ще живі путінські пропогандони, їхні жінки і діти? чи хоча б один синок хоч одного судді чи прокурора чи народного депутата, чи іншого високопосадовця в Україні пішов на фронт воювати? наведіть приклад. і якого біса у судді син суддя? і якого шайтана у генерала син генерал? і якого чорта у прокурора син прокур? і чому олігархи хоча б 50% відстоків своїх статків не віддали на армію? і якого ракшаса не можна літакам НАТО бомбити окуповані українські території?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 чер, 2023 00:33, всього редагувалось 2 разів.
Напрасно так набросились на stm. Человек просто далёк от армии и не знает реальную ситуацию.
stm написав:.......... 2. Чеки сохраняете? 3. У моей подруги русня расхерячила дом и машину. К Вам претензию куда писать за не защищённое её имущество? ))) Потому как если благодарочка как Вы конкретно защитили моё имущество должна быть, то и претензия за плохо исполненный долг тоже )))
Перерасход топлива не обязательно объясняется хищениями. Ситуации бывают разные. Могут помочь соседям по фронту. Или на марше. Возможно, зимой для обогрева. Ещё какие-то варианты, не предусмотренные уставами и инструкциями. Кроме того, сомневаюсь, что все эти "волонтёрские" машины вообще хоть где-то учитываются. Скорее всего, их официально просто "нет", не существует. Соответственно, и топливо для них не предусмотрено. А они, видимо, всё же помогают на фронте. Отсюда и перерасход. Вполне допускаю, что иногда транспорт используется не только для "уставных" целей. К примеру, для обмена на запчасти. Возможно, иногда используют, скажем так, для личных нужд солдат. Например, лишний раз съездить в баню. Это, возможно, не правильно, но, надеюсь, Вы признаете, что это простительно. Воюют всё же люди, а не роботы. Вероятно, бывают и случаи хищений. Среди огромного количества людей могут найтись и нечестные. Так же, как и на гражданке. Надеюсь, что это не в случае Успиха.
Разрушения у Вашей подруги не вина нашей армии, виновата война, развязанная РФ. Удивительны не разрушения, удивительно то, что наша армия достаточно успешно воюет уже почти 1,5 года, хотя все ожидали победы Путина за несколько дней. Вашей подруге сочувствую и надеюсь, что государство сможет оказать помощь всем, у кого разрушено жильё.
prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось" на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср) але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там. Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади але не довго... https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s
ЛАД написав:Yuri_61 "про великий контрнаступ" кричали, в основном, не руководство. На остальные Ваши вопросы - что Вы предлагаете? Давайте повозмущаемся, недостатков в Украине хватает. И что дальше? Какой вывод?
Недолік один: наявність касти рабів (наймані працівники) це 70% населення, наглядачів (поліція, силові структури), жреців (судів) і т.д. до самого верху касти володарів. В розвинутих країнах каста рабів складає 20%.
И где Вы прочитали такую чушь? Ссылки в студию.
висновок кожний робить сам для себе по мірі наявності у нього розумових здібностей
Та уж нет, сказали "а", говорите и "б". Или боитесь?