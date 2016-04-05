Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо
Кто будет определять, правда "та" или "не та".
Так в жизни не бывает. Есть правда и есть ложь.
Если не говорить правду, то придётся говорить ложь.
Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
Не помогут.
Но какая связь между правдой и скигленням? Это совершенно разные вещи.
Можно говорить правду и не скиглити, а можно врать и скиглити.
Ну а сопоставление правды и "зрадолюбства" это уж вообще за гранью.