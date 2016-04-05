Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо
Кто будет определять, правда "та" или "не та". Так в жизни не бывает. Есть правда и есть ложь. Если не говорить правду, то придётся говорить ложь.
Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
Не помогут. Но какая связь между правдой и скигленням? Это совершенно разные вещи. Можно говорить правду и не скиглити, а можно врать и скиглити. Ну а сопоставление правды и "зрадолюбства" это уж вообще за гранью.
ЛАД написав:Shaman Вы сами что-то писали насчёт контекста и акцентов. Может, это как раз тот случай? Особенно, по второй Вашей ссылке.
але це не я розставляю, кожен робить свої висновки.
хоча особисто я схильний до цієї позиції. Кличка зняти давно хочуть, але все не вдається. й під час війни потрохи видавлювати опозицію - це теж неправильно.
ми не за те воюємо, щоб в нас з'явився свій команданте, а якраз навпаки. а так вже зелений френч в наявності
Возможно, Кличко и хотят снять. Но "хотят давно" и всё же до сих пор не сняли. Кого из оппозиции уже "выдавили"? Труханова? Так его гораздо сильнее хотели выдавить ещё при Порошенко. Пока что выдавили только ОПЗЖ.
"зелений френч" не признак диктатора. Диктатор вполне может быть в белой рубашке и галстуке. Вам не нравится, что Зеленский всё время одет не "по протоколу"? А я думаю, что он сделал правильно. Хотя это не столь важно.
История с дронами, представленными на ПМЭФ и оказавшимися китайскими по происхождению, получила эмоциональное продолжение. Производителю пришлось оправдываться за иностранные комплектующие и объяснять, в чем сходство с Lada и Huawei.
Нечастую для форума сцену наблюдал корреспондент MSK1 16 июня у стенда компании «Астраком», где выставлен беспилотник «Патриот». Ранее СМИ писали, что он защищен от средств радиоэлектронной борьбы и вот-вот пройдет испытания в силовых ведомствах. Однако в телеграм-каналах военкоров тут же появилось наблюдение, что этот дрон чрезвычайно похож на китайский образец Autel, который, более того, можно вполне купить в Интернете. Эту информацию перепечатали несколько изданий. ТАСС в рассказе о стенде подчеркнул: «Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии». .... Мы нашли элементную базу, которую использует тот же производитель, написали программное обеспечение для контроллера и пульта управления. Мы всё это делали за собственные деньги — никаких грантов, никаких денег правительственных мы не получали».
Санкт-Петербургский государственный университет расторг трудовые отношения с доцентом Института истории Михаилом Белоусовым в связи с аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы. ....... Скандал разгорелся после гибели 21-летнего второкурсника Федора Соломонова. Как сказано в решении, он погиб 1 апреля, выполняя воинский долг. В университете организовали мемориал, к ректору обратились с просьбой установить мемориальную доску на Менделеевской улице, 5.
«Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», — говорится в решении. ........ Факт аморального поступка и недостаточно бережного отношения к духовным ценностям сочли установленным. С высоким статусом университета и преподавателя он несовместим.
Семеро студентов СПбГУ получили на почту уведомление об издании приказов об отчислении. Такое решение вуз принял после скандала вокруг высказываний экс-доцента института истории СПбГУ Михаила Белоусова, которые касались учащегося, погибшего на фронте. ........ «Защита по идее должна была быть сегодня, её специально перенесли так, чтобы успеть отчислить до нее. Перенесли защиту мне и еще двум людям», — отметил студент. В пресс-службе вуза к моменту публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. ..... Ранее свой вердикт вынесла комиссия по этике. Поступки десятерых обучающихся признали несовместимыми со статусом универсанта. Члены комиссии решили, что учащиеся иронизировали над смертью погибшего на фронте студента.
Третья стратегия, по словам философа, — это «построение Русского мира». «Если мы идём по пути суверенной цивилизации, мы строим какую-то свою неземную Россию. Россию, которая сравнивает себя с самой собой, которая отказывается от того, что мера находится вне её. Вот как раз у нее особенная стать, аршином общим не измерить, «в Россию можно только верить», — сказал он.
Дугин заявил, что к 2040 году Россия должна полностью встать на путь антизападного развития: «Мы идем в одном направлении, а Запад в другом. <...> Тогда русские создают веками империю добра и идут к своей цели своим путем».
Байден о заявке Украины в НАТО: Президент США Джо Байден доволен устранением одного из препятствий для вступления Украины в НАТО, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, Байден был бы готов отказаться от процедурного шага, называемого Планом действий по членству. Его удаление будет представлять собой небольшой шаг к облегчению вступления Украины в оборонительный альянс, хотя США по-прежнему не считают членство Киева неизбежным из-за реформ, которые Украина все еще должна провести, и продолжающегося конфликта.