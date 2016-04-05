История с дронами, представленными на ПМЭФ и оказавшимися китайскими по происхождению, получила эмоциональное продолжение. Производителю пришлось оправдываться за иностранные комплектующие и объяснять, в чем сходство с Lada и Huawei.
Нечастую для форума сцену наблюдал корреспондент MSK1 16 июня у стенда компании «Астраком», где выставлен беспилотник «Патриот». Ранее СМИ писали, что он защищен от средств радиоэлектронной борьбы и вот-вот пройдет испытания в силовых ведомствах. Однако в телеграм-каналах военкоров тут же появилось наблюдение, что этот дрон чрезвычайно похож на китайский образец Autel, который, более того, можно вполне купить в Интернете. Эту информацию перепечатали несколько изданий. ТАСС в рассказе о стенде подчеркнул: «Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии». .... Мы нашли элементную базу, которую использует тот же производитель, написали программное обеспечение для контроллера и пульта управления. Мы всё это делали за собственные деньги — никаких грантов, никаких денег правительственных мы не получали».
Байден о заявке Украины в НАТО: Президент США Джо Байден доволен устранением одного из препятствий для вступления Украины в НАТО, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, Байден был бы готов отказаться от процедурного шага, называемого Планом действий по членству. Его удаление будет представлять собой небольшой шаг к облегчению вступления Украины в оборонительный альянс, хотя США по-прежнему не считают членство Киева неизбежным из-за реформ, которые Украина все еще должна провести, и продолжающегося конфликта.
prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось" на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср) але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там. Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади але не довго... https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s
Так что, не все русские плохие?
этим вопросом ... опускаете себя ниже уровня 9классника
правозащитное движение началось в среде ителлигенции в 60х (при Хрущевской оттепели), как говориться "спасибо и на этом самодуру Хрущеву за глоток свободы", но отношение у "правозащитников" к борцам "за незалежність" было если не враждебное, то однозначно не дружественное (как пример, таже Евгения Альбац, Шендерович), это отношение было не только к украинским "правозащитникам", но и к литовским, эстонским и грузинским и раскол демократического движения в россие в середине 90х четко показал, что многие "демократы" являются кто скрытими, а кто ярыми имперцами. в конце этого видео на дне рождения Галины Старовойтовой она произносит фразу "демократы" вместе даже чай не пьют(с).Т.е. они ненавидели друг друга даже больше , чем власть ("кровавую гебню"), за что и получили от власти "демшиза"... Борцы за права и гражданские свободы в начале сытных 2000х собирали на митинги 200-300 человек(именно такой процент сознательных людей в 10млной москве) был и есть сегодня (может есть еще кто-то, но страх превалирует над совестью и гражданской позицией). Повторюсь, что долго работал (9контрактов) с россиянами из Питера и был поражен, как они легко оскотинились уже тогда в 2005-06м (променяв свободы и уважение к себе на рост зарплат в связи с мировым бумом на нефть и газ), особенно бесило их тяга называть хуйло царем.
Влияние умных (особенно "совестливых") людей в обществе во все времена было минимально, не зря в этом фильме их сравнивают с "касандрами"(прорицателями)...да, такие как Новодворская видели будущее рф в виде фашисткой диктатуры(несмотря на всю демократическую мишуру от "раннего" путина) наводит на мысль, что время после 2014г в Украине было потрачено не зря- выросла целое поколение, которое сегодня отдает жизнь и здоровье за нежадежність і свободу, так саму за ту свободу, за яку сиділи по тюрмам відомі правозахисники 60-80х в россії