Додано: Суб 17 чер, 2023 09:01

ЛАД написав: prodigy написав: Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось"

на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср)

але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там .

Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото (застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади

але не довго...

https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось"на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср)але хочу сказати, что на прикінці 80хНовини зі столиці шокували майже кожного місяця, а(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію владиале не довго...

Так что, не все русские плохие? Так что, не все русские плохие?

этим вопросом ... опускаете себя ниже уровня 9классникаправозащитное движение началось в среде ителлигенции в 60х (при Хрущевской оттепели),как говориться "спасибо и на этом самодуру Хрущеву за глоток свободы", но отношение у "правозащитников" к борцам "за незалежність" было если не враждебное, то однозначно не дружественное (как пример, таже Евгения Альбац, Шендерович), это отношение было не только к украинским "правозащитникам", но и к литовским, эстонским и грузинскими раскол демократического движения в россие в середине 90х четко показал, что многие "демократы" являются кто скрытими, а кто ярыми имперцами.в конце этого видео на дне рождения Галины Старовойтовой она произносит фразу "демократы" вместе даже чай не пьют(с).Т.е. они ненавидели друг друга даже больше , чем власть ("кровавую гебню"), за что и получили от власти "демшиза"...Борцы за права и гражданские свободы в начале сытных 2000х собирали на митинги 200-300 человек(именно такой процент сознательных людей в 10млной москве) был и есть сегодня (может есть еще кто-то, но страх превалирует над совестью и гражданской позицией).Повторюсь, что долго работал (9контрактов) с россиянами из Питера и был поражен, как они легко оскотинились уже тогда в 2005-06м (променяв свободы и уважение к себе на рост зарплат в связи с мировым бумом на нефть и газ), особенно бесило их тяга называтьхуйло царем.Влияние умных (особенно "совестливых") людей в обществе во все времена было минимально, не зря в этом фильме их сравнивают с "касандрами"(прорицателями)...да, такие как Новодворская видели будущее рф в виде фашисткой диктатуры(несмотря на всю демократическую мишуру от "раннего" путина)наводит на мысль, что время после 2014г в Украине было потрачено не зря- выросла целое поколение, которое сегодня отдает жизнь и здоровье за нежадежність і свободу, так саму за ту свободу, за яку сиділи по тюрмам відомі правозахисники 60-80х в россії