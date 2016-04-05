RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4347434843494350
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 02:28

История с дронами, представленными на ПМЭФ и оказавшимися китайскими по происхождению, получила эмоциональное продолжение. Производителю пришлось оправдываться за иностранные комплектующие и объяснять, в чем сходство с Lada и Huawei.

Нечастую для форума сцену наблюдал корреспондент MSK1 16 июня у стенда компании «Астраком», где выставлен беспилотник «Патриот». Ранее СМИ писали, что он защищен от средств радиоэлектронной борьбы и вот-вот пройдет испытания в силовых ведомствах. Однако в телеграм-каналах военкоров тут же появилось наблюдение, что этот дрон чрезвычайно похож на китайский образец Autel, который, более того, можно вполне купить в Интернете. Эту информацию перепечатали несколько изданий. ТАСС в рассказе о стенде подчеркнул: «Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии».
....
Мы нашли элементную базу, которую использует тот же производитель, написали программное обеспечение для контроллера и пульта управления. Мы всё это делали за собственные деньги — никаких грантов, никаких денег правительственных мы не получали».

https://www.fontanka.ru/2023/06/16/72405197/
Классный "Патриот"! Китайского происхождения. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24759
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 03:06

Байден о заявке Украины в НАТО: Президент США Джо Байден доволен устранением одного из препятствий для вступления Украины в НАТО, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Байден был бы готов отказаться от процедурного шага, называемого Планом действий по членству. Его удаление будет представлять собой небольшой шаг к облегчению вступления Украины в оборонительный альянс, хотя США по-прежнему не считают членство Киева неизбежным из-за реформ, которые Украина все еще должна провести, и продолжающегося конфликта.

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-16-23/index.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24759
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:спасибо модераторам за оперативную реакцию)
...8)

Я також дякую Модераторам.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6614 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:01

  ЛАД написав:
  prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось"
на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср)
але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там.
Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади
але не довго...
https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s

Так что, не все русские плохие?


этим вопросом ... опускаете себя ниже уровня 9классника

правозащитное движение началось в среде ителлигенции в 60х (при Хрущевской оттепели),
как говориться "спасибо и на этом самодуру Хрущеву за глоток свободы", но отношение у "правозащитников" к борцам "за незалежність" было если не враждебное, то однозначно не дружественное (как пример, таже Евгения Альбац, Шендерович), это отношение было не только к украинским "правозащитникам", но и к литовским, эстонским и грузинским
и раскол демократического движения в россие в середине 90х четко показал, что многие "демократы" являются кто скрытими, а кто ярыми имперцами.
в конце этого видео на дне рождения Галины Старовойтовой она произносит фразу "демократы" вместе даже чай не пьют(с).Т.е. они ненавидели друг друга даже больше , чем власть ("кровавую гебню"), за что и получили от власти "демшиза"...
Борцы за права и гражданские свободы в начале сытных 2000х собирали на митинги 200-300 человек(именно такой процент сознательных людей в 10млной москве) был и есть сегодня (может есть еще кто-то, но страх превалирует над совестью и гражданской позицией).
Повторюсь, что долго работал (9контрактов) с россиянами из Питера и был поражен, как они легко оскотинились уже тогда в 2005-06м (променяв свободы и уважение к себе на рост зарплат в связи с мировым бумом на нефть и газ), особенно бесило их тяга называть
хуйло царем.

Влияние умных (особенно "совестливых") людей в обществе во все времена было минимально, не зря в этом фильме их сравнивают с "касандрами"(прорицателями)...да, такие как Новодворская видели будущее рф в виде фашисткой диктатуры(несмотря на всю демократическую мишуру от "раннего" путина)
наводит на мысль, что время после 2014г в Украине было потрачено не зря- выросла целое поколение, которое сегодня отдает жизнь и здоровье за нежадежність і свободу, так саму за ту свободу, за яку сиділи по тюрмам відомі правозахисники 60-80х в россії
prodigy
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:37

  fler написав:
  Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада.
можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...


Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
може й брехні трохи написати? тієї яка поможе виграти? ) і хто вам сказав що тут зібрались самі свідомі патріоти? Рапорт чого не написав шо щось бачив? А яку лічну вигоду він з того отримає? Ну й чисто для сміху тим хто вірить в силу бюрократичної машини. Бумагу в армії купляють за свої, принтери заправляють за свої) я понімаю шо воно мєлочь но чомусь ніхто рапорта не написав на тєму- не виділяють бумаги на бумажну бюрократію, ну мож написав но той рапорт потєрявся серед гір паперу.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:57

Третья стратегия, по словам философа, — это «построение Русского мира». «Если мы идём по пути суверенной цивилизации, мы строим какую-то свою неземную Россию. Россию, которая сравнивает себя с самой собой, которая отказывается от того, что мера находится вне её. Вот как раз у нее особенная стать, аршином общим не измерить, «в Россию можно только верить», — сказал он.

Дугин заявил, что к 2040 году Россия должна полностью встать на путь антизападного развития: «Мы идем в одном направлении, а Запад в другом. <...> Тогда русские создают веками империю добра и идут к своей цели своим путем».

https://www.fontanka.ru/2023/06/15/72400664/
Вот такая "Россия" должна быть уничтожена.

Просто интересно, кто из форумчан счёл этот пост антиукраинским и пожаловался?
И второй пост о "комиссии по этике" при питерском универе, принимающей по поводу иронии над погибшим в "СВО" студенте-"добровольце" решения:
Факт аморального поступка и недостаточно бережного отношения к духовным ценностям сочли установленным. С высоким статусом университета и преподавателя он несовместим.

И аналогично по ещё 10 студентам (7 исключены).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24759
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:01

prodigy
Рад, что Вы уже доросли до уровня 9-классника. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24759
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4347434843494350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117847
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4725)
17.06.2023 11:58
Укргазбанк (907)
17.06.2023 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.