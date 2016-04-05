История с дронами, представленными на ПМЭФ и оказавшимися китайскими по происхождению, получила эмоциональное продолжение. Производителю пришлось оправдываться за иностранные комплектующие и объяснять, в чем сходство с Lada и Huawei.
Нечастую для форума сцену наблюдал корреспондент MSK1 16 июня у стенда компании «Астраком», где выставлен беспилотник «Патриот». Ранее СМИ писали, что он защищен от средств радиоэлектронной борьбы и вот-вот пройдет испытания в силовых ведомствах. Однако в телеграм-каналах военкоров тут же появилось наблюдение, что этот дрон чрезвычайно похож на китайский образец Autel, который, более того, можно вполне купить в Интернете. Эту информацию перепечатали несколько изданий. ТАСС в рассказе о стенде подчеркнул: «Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии». .... Мы нашли элементную базу, которую использует тот же производитель, написали программное обеспечение для контроллера и пульта управления. Мы всё это делали за собственные деньги — никаких грантов, никаких денег правительственных мы не получали».
Байден о заявке Украины в НАТО: Президент США Джо Байден доволен устранением одного из препятствий для вступления Украины в НАТО, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, Байден был бы готов отказаться от процедурного шага, называемого Планом действий по членству. Его удаление будет представлять собой небольшой шаг к облегчению вступления Украины в оборонительный альянс, хотя США по-прежнему не считают членство Киева неизбежным из-за реформ, которые Украина все еще должна провести, и продолжающегося конфликта.
prodigy написав:Натрапив на відео (від "Дождя")...пригадалось "ты помнишь как все начиналось" на жаль не вдалося стати на шлях, котрим пройшли багато колишніх соціалістичних країн-Польща, Чехія, Словаччина ( відмитися від бруду(крові жертв тоталітарного режиму срср) але хочу сказати, что на прикінці 80х саме Пітер-Москва були "хедлайнерами" процесу, може тому що демократична преса спочатку з'явилась саме там. Новини зі столиці шокували майже кожного місяця, а у нас було тихе болото(застой соціалізму), був один журналіст Дерев'янко Борис Федорович ( головний редактор газети «Вечерняя Одесса»), який після подій у 1991 теж почав писати правду про корупцію влади але не довго... https://www.youtube.com/watch?v=-IwpejvdOrE&t=2105s
Так что, не все русские плохие?
этим вопросом ... опускаете себя ниже уровня 9классника
правозащитное движение началось в среде ителлигенции в 60х (при Хрущевской оттепели), как говориться "спасибо и на этом самодуру Хрущеву за глоток свободы", но отношение у "правозащитников" к борцам "за незалежність" было если не враждебное, то однозначно не дружественное (как пример, таже Евгения Альбац, Шендерович), это отношение было не только к украинским "правозащитникам", но и к литовским, эстонским и грузинским и раскол демократического движения в россие в середине 90х четко показал, что многие "демократы" являются кто скрытими, а кто ярыми имперцами. в конце этого видео на дне рождения Галины Старовойтовой она произносит фразу "демократы" вместе даже чай не пьют(с).Т.е. они ненавидели друг друга даже больше , чем власть ("кровавую гебню"), за что и получили от власти "демшиза"... Борцы за права и гражданские свободы в начале сытных 2000х собирали на митинги 200-300 человек(именно такой процент сознательных людей в 10млной москве) был и есть сегодня (может есть еще кто-то, но страх превалирует над совестью и гражданской позицией). Повторюсь, что долго работал (9контрактов) с россиянами из Питера и был поражен, как они легко оскотинились уже тогда в 2005-06м (променяв свободы и уважение к себе на рост зарплат в связи с мировым бумом на нефть и газ), особенно бесило их тяга называть хуйло царем.
Влияние умных (особенно "совестливых") людей в обществе во все времена было минимально, не зря в этом фильме их сравнивают с "касандрами"(прорицателями)...да, такие как Новодворская видели будущее рф в виде фашисткой диктатуры(несмотря на всю демократическую мишуру от "раннего" путина) наводит на мысль, что время после 2014г в Украине было потрачено не зря- выросла целое поколение, которое сегодня отдает жизнь и здоровье за нежадежність і свободу, так саму за ту свободу, за яку сиділи по тюрмам відомі правозахисники 60-80х в россії
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
може й брехні трохи написати? тієї яка поможе виграти? ) і хто вам сказав що тут зібрались самі свідомі патріоти? Рапорт чого не написав шо щось бачив? А яку лічну вигоду він з того отримає? Ну й чисто для сміху тим хто вірить в силу бюрократичної машини. Бумагу в армії купляють за свої, принтери заправляють за свої) я понімаю шо воно мєлочь но чомусь ніхто рапорта не написав на тєму- не виділяють бумаги на бумажну бюрократію, ну мож написав но той рапорт потєрявся серед гір паперу.)
Третья стратегия, по словам философа, — это «построение Русского мира». «Если мы идём по пути суверенной цивилизации, мы строим какую-то свою неземную Россию. Россию, которая сравнивает себя с самой собой, которая отказывается от того, что мера находится вне её. Вот как раз у нее особенная стать, аршином общим не измерить, «в Россию можно только верить», — сказал он.
Дугин заявил, что к 2040 году Россия должна полностью встать на путь антизападного развития: «Мы идем в одном направлении, а Запад в другом. <...> Тогда русские создают веками империю добра и идут к своей цели своим путем».
Просто интересно, кто из форумчан счёл этот пост антиукраинским и пожаловался? И второй пост о "комиссии по этике" при питерском универе, принимающей по поводу иронии над погибшим в "СВО" студенте-"добровольце" решения:
Факт аморального поступка и недостаточно бережного отношения к духовным ценностям сочли установленным. С высоким статусом университета и преподавателя он несовместим.
Slon_Nosov написав:нехочуть люди правду читати, ... скажуть зрада. можу написати вісті с полів, але це не новини з телеграм каналів чи тв...
Зараз потрібна лише та правда, яка допоможе виграти війну. Саме таку і пишіть, а іншу - потім, після війни обговоримо. Скиглення та зрада допоможуть? Ні, навпаки. То якого милого тоді скиглити та зрадолюбити?
може й брехні трохи написати? тієї яка поможе виграти? ) і хто вам сказав що тут зібрались самі свідомі патріоти? Рапорт чого не написав шо щось бачив? А яку лічну вигоду він з того отримає? Ну й чисто для сміху тим хто вірить в силу бюрократичної машини. Бумагу в армії купляють за свої, принтери заправляють за свої) я понімаю шо воно мєлочь но чомусь ніхто рапорта не написав на тєму- не виділяють бумаги на бумажну бюрократію, ну мож написав но той рапорт потєрявся серед гір паперу.)
Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои. Но! Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))