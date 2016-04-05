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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4348434943504351
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:11

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:https://www.fontanka.ru/2023/06/15/72400664/
Вот такая "Россия" должна быть уничтожена.

Просто интересно, кто из форумчан счёл этот пост антиукраинским и пожаловался?

там кожна друга новина як в гів..о поїсти, читаєш і думаєш що 1984 і фашизм це ще були дитячі забавки
наприклад https://www.fontanka.ru/2023/06/13/72395384/
неміг дивитись/читати росЗМІ з 2004 а тепер тим більше


фонтанка або росбалт, це все різні сорти лайна,
хто б не намагався видати їх за незалежні ЗМІ,
все йде до того що вони контрольовані фсб або АП (що ідентично по суті)
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:13

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:https://www.fontanka.ru/2023/06/15/72400664/
Вот такая "Россия" должна быть уничтожена.

Просто интересно, кто из форумчан счёл этот пост антиукраинским и пожаловался?

там кожна друга новина як в гів..о поїсти, читаєш і думаєш що 1984 і фашизм це ще були дитячі забавки
наприклад https://www.fontanka.ru/2023/06/13/72395384/
неміг дивитись/читати росЗМІ з 2004 а тепер тим більше

Ну, Караганов вообще проститутка, почему не стал и цитировать.
Такие люди, как Караганов: то они прославляют западную цивилизацию десятилетиями, то становятся крайними русскими патриотами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41

  stm написав:..........
Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои.

Вопросов много. Некоторые объяснимы и неизбежны.
Например, дроны новый вид оружия и пока даже не очень понятно, какие нужны в первую очередь. Посмотрите, например, https://www.unian.net/weapons/vsu-ne-hvataet-dronov-minoborony-otreagirovali-na-rezonansnoe-obvinenie-12292374.html.

Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))

Бывает всё. И хищения тоже. И не только в армии.
Но практически на 100% уверен, что это не случай Успіха. Иначе он бы об этом молчал как рыба об лёд.

stm понимаю Ваши чувства и переживания, но мы пока живём в несовершенном мире, в котором есть и хищения, и недобросовестность, и головотяпство, и взяточничество, и ещё много чего. Это есть и на гражданке, и в армии, и в мирное время, и в военное. В военное время даже больше (по принципу "война всё спишет").
Со всем этим надо бороться, но не стоит всё это валить на рядового Успіха. Он честно выполняет свой долг и, уверен, к хищениям отношения не имеет. И на форуме не так много участников боевых действий. Почти все борются, лёжа на диване.
Так что стоит с бОльшим уважением относиться к Успіху и остальным нашим воинам, в частности, присутствующим на форуме. А их эмоции понятны. Сказывается и усталость, и раздражение от недостатков (в т.ч. тех, которые Вы назвали, да и от многих других, о которых мы с Вами не знаем). Степень эмоциональности у всех разная - люди не роботы. Успіх реагирует сильнее (во всяком случае, пишет об этом чаще), Bobua меньше (жаль, что его давно не слышно, надеюсь с ним всё в порядке), freeze ещё уравновешеннее - он и старше, и уровень образования выше.
А борцунов со зрадой хватает всегда и везде.
ЛАД
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