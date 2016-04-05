Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41

stm написав: ..........

Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои. ..........Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои.

Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))

Вопросов много. Некоторые объяснимы и неизбежны.Например, дроны новый вид оружия и пока даже не очень понятно, какие нужны в первую очередь. Посмотрите, например,Бывает всё. И хищения тоже. И не только в армии.Но практически на 100% уверен, что это не случай Успіха. Иначе он бы об этом молчал как рыба об лёд.понимаю Ваши чувства и переживания, но мы пока живём в несовершенном мире, в котором есть и хищения, и недобросовестность, и головотяпство, и взяточничество, и ещё много чего. Это есть и на гражданке, и в армии, и в мирное время, и в военное. В военное время даже больше (по принципу "война всё спишет").Со всем этим надо бороться, но не стоит всё это валить на рядового Успіха. Он честно выполняет свой долг и, уверен, к хищениям отношения не имеет. И на форуме не так много участников боевых действий. Почти все борются, лёжа на диване.Так что стоит с бОльшим уважением относиться к Успіху и остальным нашим воинам, в частности, присутствующим на форуме. А их эмоции понятны. Сказывается и усталость, и раздражение от недостатков (в т.ч. тех, которые Вы назвали, да и от многих других, о которых мы с Вами не знаем). Степень эмоциональности у всех разная - люди не роботы. Успіх реагирует сильнее (во всяком случае, пишет об этом чаще), Bobua меньше (жаль, что его давно не слышно, надеюсь с ним всё в порядке), freeze ещё уравновешеннее - он и старше, и уровень образования выше.А борцунов со зрадой хватает всегда и везде.