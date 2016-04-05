RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4349435043514352
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:30

"Чи можемо ми говорити, що масштабний контрнаступ розпочався? Я думаю, що зараз йде ця підготовка. Тому що з 12 штурмових бригад нині задіяно лише три. Інші перебувають у стратегічному резерві. Російський генеральний штаб нервує з приводу того, що він досі не знає, де буде докладання основних зусиль української армії. Поки що відомо про те, що росіяни знімають підрозділи 22-го армійського корпусу та підрозділ десантників, які донедавна дислокувалися на півдні Херсонської області, і переміщують їх на південь Запорізької області, намагаючись кратно посилити своє угруповання військ, що діє на загрозливих для росіян напрямках – район Василівки, напрямок від Оріхового", - сказав експерт.

Селезньов вказав на важливий фактор, а саме, що ЗСУ ведуть розвідку боєм.

"Дуже важко передбачити, як довго триватиме український контрнаступ. Очевидно, що від обсягу задіяних ресурсів та можливостей ворога з протистояння і залежатиме кінцевий результат. Приблизно з 4 червня українська армія веде так звану розвідку боєм. Вона намагається визначити найслабші місця в російській обороні, аби розуміти, як діяти далі. Українська армія готує поле майбутньої битви шляхом залучення високоточної артилерії, маючи перевагу на полі бою, з метою створення більш сприятливих умов для нашого контрнаступу", - додав Селезньов.
prodigy
 
Повідомлень: 9799
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:30

  Faceless написав:......
З тг каналу, то я привів тільки автора

А ссылку на тг канал можно?
Если не хотите сюда, то можно в личку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:34

  prodigy написав:
......
Українська армія готує поле майбутньої битви шляхом залучення високоточної артилерії, маючи перевагу на полі бою, з метою створення більш сприятливих умов для нашого контрнаступу", - додав Селезньов.

В чём у нас "перевага на полі бою"?
Ссылки нет, возможно, там подробнее. Искать каждый раз через гугл надоело.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:06

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Давненько не вижу.
Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее.
Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".

Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?

Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.

Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).

ЛАД, в Чернигове уже сместили мэра Атрошенко по правовому беспределу

А Кличко и Атрошенко, в своё время, объединились по партийной линии (пишу, чтобы тебе парторгу было понятнее)

И по Кличку никакого нет ИСПО по смещению, сам Бубочка говорил, про нокаут для Кличка после трагедии с закрытым убежищем

Но, бляха-муха, есть всегда нюанс
Убежища сейчас прямая ответственность военных администраций, которые назначены самим Бубочкой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8043
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:10

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сместили.
Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно?
А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).


для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))

А зачем вы его выбирали ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8043
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання
----
У Вас или где-то в мире есть варианты?
Просветите, я не слышал.

а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.

що поки що виробило людство?
- свобода слова
- змінність влади
- fairy play
- експертні кола
.......

От ответа на вопрос Вы ушли.
Вопрос был - кто должен принимать решения?
То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?)
Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники.
Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.

а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.

це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".

як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.

в демократичних країнах влада не встановлює рамки, що істина - варітивність думок дуже велика. влада так, встановлює рамки, що відноситься до речей, які не підлягають обговоренню. але серед цих речей немає, що поточна влада - єдина, й іншої бути не може.

ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.

тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає :roll: ).

fair play (вибачте за english :oops: ) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3579
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ссылки нет, возможно, там подробнее.

17.06.2023 07:00

https://war.obozrevatel.com/ukr/selezno ... tervyu.htm
yanyura
 
Повідомлень: 6863
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:43

  Shaman написав:. влада так, встановлює рамки, що відноситься до речей, які не підлягають обговоренню.
ну привет. Тут недавно писали что в сша детей до 12л нельзя оставлять дома без присмотра, вижу одинокую маму таскающую ребенка с собой на работу. При том что я в свои 13 ездил сам в другие города и страны, иногда с большими (по моим меркам) деньгами (2-3 зарплаты родителей).

Любое государство это уже рамки, вопрос в их количестве и доступных способах их обойти, не нарушая законы. Тупые рамки есть везде. Потому что рамки это единственный способ достижения консенсуса, удобного большинству.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 чер, 2023 16:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18062
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 16:50

не Соскін і не Чаплига

получітє, распішітєсь
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4349435043514352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117850
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4728)
17.06.2023 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.