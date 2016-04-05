"Чи можемо ми говорити, що масштабний контрнаступ розпочався? Я думаю, що зараз йде ця підготовка. Тому що з 12 штурмових бригад нині задіяно лише три. Інші перебувають у стратегічному резерві. Російський генеральний штаб нервує з приводу того, що він досі не знає, де буде докладання основних зусиль української армії. Поки що відомо про те, що росіяни знімають підрозділи 22-го армійського корпусу та підрозділ десантників, які донедавна дислокувалися на півдні Херсонської області, і переміщують їх на південь Запорізької області, намагаючись кратно посилити своє угруповання військ, що діє на загрозливих для росіян напрямках – район Василівки, напрямок від Оріхового", - сказав експерт.
Селезньов вказав на важливий фактор, а саме, що ЗСУ ведуть розвідку боєм.
"Дуже важко передбачити, як довго триватиме український контрнаступ. Очевидно, що від обсягу задіяних ресурсів та можливостей ворога з протистояння і залежатиме кінцевий результат. Приблизно з 4 червня українська армія веде так звану розвідку боєм. Вона намагається визначити найслабші місця в російській обороні, аби розуміти, як діяти далі. Українська армія готує поле майбутньої битви шляхом залучення високоточної артилерії, маючи перевагу на полі бою, з метою створення більш сприятливих умов для нашого контрнаступу", - додав Селезньов.
...... Українська армія готує поле майбутньої битви шляхом залучення високоточної артилерії, маючи перевагу на полі бою, з метою створення більш сприятливих умов для нашого контрнаступу", - додав Селезньов.
В чём у нас "перевага на полі бою"? Ссылки нет, возможно, там подробнее. Искать каждый раз через гугл надоело.
ЛАД написав:........... Давненько не вижу. Ну и дополнить инфо для полноты и сместить акценты можно достаточно легко, если речь не идёт о фейке. Опровергнуть фейк бывает сложнее. Здесь на форуме (и не только) гораздо чаше вижу поиски "зради" на ровном месте. Как вчера о смещении Кличко с поста главы ОМДА. Не помните сравнительно недавний шум (в частности, и на форуме) о готовящемся смещении Залужного с поста Главкома и перевод его на минобороны? Это чьи нарративы? По-моему, тоже "расейські". Но проходили по разряду "патриотичных".
Щоб виграти вибори, треба покорити столицю. А там нелояльний мер. І де ж тут ІПСО?
Сильно сомневаюсь в "нелояльности" Кличко. А ИПСО в том, что сместят его или нет неизвестно, Но шумок уже подняли. Так же, как было со смещением Залужного.
Ну и история с закрытыми убежищами как бы требует какого-то решения. Это серьёзная ошибка (как минимум).
ЛАД, в Чернигове уже сместили мэра Атрошенко по правовому беспределу
А Кличко и Атрошенко, в своё время, объединились по партийной линии (пишу, чтобы тебе парторгу было понятнее)
И по Кличку никакого нет ИСПО по смещению, сам Бубочка говорил, про нокаут для Кличка после трагедии с закрытым убежищем
Но, бляха-муха, есть всегда нюанс Убежища сейчас прямая ответственность военных администраций, которые назначены самим Бубочкой
ЛАД написав:Сместили. Вы убеждены, что неправильно/незаслуженно? А сколько мэров не сместили? Гораздо больше. Они все "лояльные"? Ой, вряд ли (если говорить о лояльности лично к Зеленскому).
для інфо - мер Ужгороду понаїхавший екс-регіонал, ОПЗЖник, колишній митник, барига і казнокрад. Якщо є план захоплювати владу в облцентрах то пропоную почати з цього.. Але чомусь всім цікаво змістити тільки мерів міст-мільйонників ))
ЛАД написав:Shaman оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім. немає простої відповіді на це питання ---- У Вас или где-то в мире есть варианты? Просветите, я не слышал.
а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.
що поки що виробило людство? - свобода слова - змінність влади - fairy play - експертні кола .......
От ответа на вопрос Вы ушли. Вопрос был - кто должен принимать решения? То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?) Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники. Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.
а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.
це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".
як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.
в демократичних країнах влада не встановлює рамки, що істина - варітивність думок дуже велика. влада так, встановлює рамки, що відноситься до речей, які не підлягають обговоренню. але серед цих речей немає, що поточна влада - єдина, й іншої бути не може.
ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.
тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає ).
fair play (вибачте за english ) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.
Shaman написав:. влада так, встановлює рамки, що відноситься до речей, які не підлягають обговоренню.
ну привет. Тут недавно писали что в сша детей до 12л нельзя оставлять дома без присмотра, вижу одинокую маму таскающую ребенка с собой на работу. При том что я в свои 13 ездил сам в другие города и страны, иногда с большими (по моим меркам) деньгами (2-3 зарплаты родителей).
Любое государство это уже рамки, вопрос в их количестве и доступных способах их обойти, не нарушая законы. Тупые рамки есть везде. Потому что рамки это единственный способ достижения консенсуса, удобного большинству.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 чер, 2023 16:51, всього редагувалось 2 разів.