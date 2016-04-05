Додано: Суб 17 чер, 2023 16:23

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Shaman

оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.

немає простої відповіді на це питання

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У Вас или где-то в мире есть варианты?

Просветите, я не слышал. оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.немає простої відповіді на це питання----У Вас или где-то в мире есть варианты?Просветите, я не слышал.

а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.



що поки що виробило людство?

- свобода слова

- змінність влади

- fairy play

- експертні кола

....... а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.що поки що виробило людство?- свобода слова- змінність влади- fairy play- експертні кола.......

От ответа на вопрос Вы ушли.

Вопрос был - кто должен принимать решения?

То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?)

Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники.

Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии. От ответа на вопрос Вы ушли.Вопрос был - кто должен принимать решения?То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?)Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники.Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.

а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.в демократичних країнах влада не встановлює рамки, що істина - варітивність думок дуже велика. влада так, встановлює рамки, що відноситься до речей, які не підлягають обговоренню. але серед цих речей немає, що поточна влада - єдина, й іншої бути не може.ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає).fair play (вибачте за english) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.