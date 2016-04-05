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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4350435143524353
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня бенефис ЛАД

Нестрымный словесный поток "специалиста широчайшего профиля" :)

Ну ок, только потом сам же ЛАД будет говорить, мол, затухла ветка
А провести причинно-следственные связи между своим же словесным поносом и затуханием ветки, ЛАД не в состоянии
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:13

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:https://www.fontanka.ru/2023/06/15/72400664/
Вот такая "Россия" должна быть уничтожена.
Просто интересно, кто из форумчан счёл этот пост антиукраинским и пожаловался?

там кожна друга новина як в гів..о поїсти, читаєш і думаєш що 1984 і фашизм це ще були дитячі забавки

Будь яка росія має бути знищена. Нормальна людина себе "русскім" ніколи не назве, бо це синонім належності до звірячого стада брехливих покидьків.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:16

  pesikot написав:Сегодня бенефис ЛАД

Нестрымный словесный поток "специалиста широчайшего профиля" :)

Дивно, що не всі ще його забанили. В мене хіба що одне повідомлення на сторінку показано, всі решта з бан-листу :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:27

Чаплига на британському шпінделі вращає геополітику

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------
ЛАД]
Shaman
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання
----
У Вас или где-то в мире есть варианты?
Просветите, я не слышал.
-------------
а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.

що поки що виробило людство?
- свобода слова
- змінність влади
- fairy play
- експертні кола
.......

От ответа на вопрос Вы ушли.
Вопрос был - кто должен принимать решения?
То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?)
Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники.
Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.

а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.

Выделил для понимания. По-моему, вполне корректно.

це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".

Скорее, наоборот.
В авторитарном государстве диктатор сказал - всё, истина в последней инстанции.
В демократических государствах, где есть свобода слова, змінність влади, експертні кола, там много мнений и, соответственно, "не все так однозначно".

як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.

Просто фараон, "імператор, релігійні керівники" и представляли государство.

ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.

Это есть, к сожалению, во всех государствах.

тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає :roll: ).

Согласен.
Но у нас пока вообще не привыкли к понятию "свобода думки". До сих пор абсолютно советский подход и стремление запретить любое отклонение от "генеральной линии".
Это хорошо заметно и на форуме по поведению и высказываниям достаточно многих участников.

fair play (вибачте за english :oops: ) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.

Не берусь судить как это работает в спорте.
Но в политике и общественной жизни больше похоже на перевод "fair play" - "сказка".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:51

Зачекай враже/не стріляй, бо нам паливо за 4 дні привезуть))

  stm написав:Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои.
Но! Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))
Хтось вчора не уважно читав, то знову треба пояснювати по другому колу))
В даному випадку, офіцер умовної батареї, де знаходиться всім відомий умовний солдат ;) (який на моменті за того офіцера і веде всю документацію) якраз і, наче, списав бочку-дві палива... Але!!!
Але НЕ "на ліво", а "на право"! :D
Якраз і списав для того, щоб мати чим пікапи заправляти, щоб була можливість довозити на вогневу БК/харчі і т.д. - а НЕ для власних потреб!(не для того, щоб продати/заробити бабла)

Тобто, якщо так не робити - то коли там(на горі/в тилу/за нанадцять км, де всі їздять заправлятись) будуть перебої з паливом - то ми просто будемо сидіти склавши руки, бо немає чим заправитись!
Відповідно - вся робота по ланцюгу - зупиниться!

Зрозуміло?
Третій раз пояснювати вже не буду :D

п.с.
А з виділеного тексту внизу - вам обом з Флер на руках треба зробити тату!
  ЛАД написав:Со всем этим надо бороться, но не стоит всё это валить на рядового Успіха. Он честно выполняет свой долг и, уверен, к хищениям отношения не имеет. И на форуме не так много участников боевых действий. Почти все борются, лёжа на диване.
Так что стоит с бОльшим уважением относиться к Успіху и остальным нашим воинам, в частности, присутствующим на форуме. А их эмоции понятны. Сказывается и усталость, и раздражение от недостатков (в т.ч. тех, которые Вы назвали, да и от многих других, о которых мы с Вами не знаем). Степень эмоциональности у всех разная - люди не роботы. Успіх реагирует сильнее (во всяком случае, пишет об этом чаще),
Успіх
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