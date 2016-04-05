Shaman написав:----------- ЛАД] Shaman оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім. немає простої відповіді на це питання ---- У Вас или где-то в мире есть варианты? Просветите, я не слышал. ------------- а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.
що поки що виробило людство? - свобода слова - змінність влади - fairy play - експертні кола .......
От ответа на вопрос Вы ушли. Вопрос был - кто должен принимать решения? То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?) Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники. Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.
а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.
Выделил для понимания. По-моему, вполне корректно.
це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".
Скорее, наоборот. В авторитарном государстве диктатор сказал - всё, истина в последней инстанции. В демократических государствах, где есть свобода слова, змінність влади, експертні кола, там много мнений и, соответственно, "не все так однозначно".
як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.
Просто фараон, "імператор, релігійні керівники" и представляли государство.
ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.
Это есть, к сожалению, во всех государствах.
тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає ).
Согласен. Но у нас пока вообще не привыкли к понятию "свобода думки". До сих пор абсолютно советский подход и стремление запретить любое отклонение от "генеральной линии". Это хорошо заметно и на форуме по поведению и высказываниям достаточно многих участников.
fair play (вибачте за english ) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.
Не берусь судить как это работает в спорте. Но в политике и общественной жизни больше похоже на перевод "fair play" - "сказка".
stm написав:Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои. Но! Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))
Хтось вчора не уважно читав, то знову треба пояснювати по другому колу)) В даному випадку, офіцер умовної батареї, де знаходиться всім відомий умовний солдат (який на моменті за того офіцера і веде всю документацію) якраз і, наче, списав бочку-дві палива... Але!!! Але НЕ "на ліво", а "на право"! Якраз і списав для того, щоб мати чим пікапи заправляти, щоб була можливість довозити на вогневу БК/харчі і т.д. - а НЕ для власних потреб!(не для того, щоб продати/заробити бабла)
Тобто, якщо так не робити - то коли там(на горі/в тилу/за нанадцять км, де всі їздять заправлятись) будуть перебої з паливом - то ми просто будемо сидіти склавши руки, бо немає чим заправитись! Відповідно - вся робота по ланцюгу - зупиниться!
Зрозуміло? Третій раз пояснювати вже не буду
п.с. А з виділеного тексту внизу - вам обом з Флер на руках треба зробити тату!
ЛАД написав:Со всем этим надо бороться, но не стоит всё это валить на рядового Успіха. Он честно выполняет свой долг и, уверен, к хищениям отношения не имеет. И на форуме не так много участников боевых действий. Почти все борются, лёжа на диване. Так что стоит с бОльшим уважением относиться к Успіху и остальным нашим воинам, в частности, присутствующим на форуме. А их эмоции понятны. Сказывается и усталость, и раздражение от недостатков (в т.ч. тех, которые Вы назвали, да и от многих других, о которых мы с Вами не знаем). Степень эмоциональности у всех разная - люди не роботы. Успіх реагирует сильнее (во всяком случае, пишет об этом чаще),
Спасибо, но просто надоело каждый раз искать ссылки. К сожалению, там нет объяснения, только приведенные в цитате слова. В то же время в западных обзорах говорится о превосходстве врага в воздухе (что, к сожалению, понятно) и в артиллерии (что уже не так понятно и весьма огорчительно).