ЛАД
Стволов у них много. Думали, быстро закончатся. Но нет. Похоже они их и не думают менять. Типа, куда снаряд полетит, туда и будет.
Не факт, что сейчас у них преимущество.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:06
ЛАД
Стволов у них много. Думали, быстро закончатся. Но нет. Похоже они их и не думают менять. Типа, куда снаряд полетит, туда и будет.
Не факт, что сейчас у них преимущество.
Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16
Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.
Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.
Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.
«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.
Додано: Суб 17 чер, 2023 19:32
Додано: Суб 17 чер, 2023 19:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:00
В.Рогачик довольно далеко и в стороне от ЛБД:
Если это не фейк (ближе к 21-му станет ясно), то это означает, что орки собирают "живой щит" в Бердянске из гражданских + подготовка к крикам пропагандонов, что ЗСУ обстреливает граждан московии.
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