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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4351435243534354
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:06

ЛАД
Стволов у них много. Думали, быстро закончатся. Но нет. Похоже они их и не думают менять. Типа, куда снаряд полетит, туда и будет.
Не факт, что сейчас у них преимущество.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16

Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.

Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.

«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:32

  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:Сегодня бенефис ЛАД

Нестрымный словесный поток "специалиста широчайшего профиля" :)

Дивно, що не всі ще його забанили. В мене хіба що одне повідомлення на сторінку показано, всі решта з бан-листу :)

Врага (ЛАД) надо читать, а не банить
И ему давать ответку
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:получітє, распішітєсь

слушаем внимательно на 22й минуте
"помощь не будет уменьшаться, помощь будет увеличиваться"

получи и распишись :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:00

Зображення
https://t.me/hueviy_kherson/1487

В.Рогачик довольно далеко и в стороне от ЛБД:

Зображення

Если это не фейк (ближе к 21-му станет ясно), то это означает, что орки собирают "живой щит" в Бердянске из гражданских + подготовка к крикам пропагандонов, что ЗСУ обстреливает граждан московии.
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