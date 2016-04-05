RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4351435243534354>
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------
ЛАД]
Shaman
оце ключове питання - хто має приймати рішення - де правда, а де не зовсім.
немає простої відповіді на це питання
----
У Вас или где-то в мире есть варианты?
Просветите, я не слышал.
-------------
а немає формалізованої відповіді на це питання. ще й потому, що начебто всі визнають так чи інакше всі ці базові заповіді - не вбий, не вкради - але є важливі нюанси.

що поки що виробило людство?
- свобода слова
- змінність влади
- fairy play
- експертні кола
.......

От ответа на вопрос Вы ушли.
Вопрос был - кто должен принимать решения?
То, что Вы написали, это механизмы, способствующие принятию правильных (по возможности) решений. (А что такое "fairy play"?)
Но везде, во всех странах и во все времена решения принимает исключительно государство и его чиновники.
Остальная часть Вашего поста вообще о другом. Это к вопросу о демагогии.

а ви формулюйте питання коректно. а то щось незрозуміле спитав, а потім - ви мені не відповіли.

Выделил для понимания. По-моему, вполне корректно.

це раз - немає єдиної відповіді на це питання. розвинені країни намагаються виробити механізми, а от авторитарні країни як раз зараз навпаки намагаються затвердити думку, "что не все так однозначно".

Скорее, наоборот.
В авторитарном государстве диктатор сказал - всё, истина в последней инстанции.
В демократических государствах, где есть свобода слова, змінність влади, експертні кола, там много мнений и, соответственно, "не все так однозначно".

як раз видно схильність до авторитарного керування - далеко не завжди держава. назвемо це еліти - це раніше міг бути якийсь імператор, релігійні керівники, держави почали формуватися не так давно.

Просто фараон, "імператор, релігійні керівники" и представляли государство.

ось до речі яскрава ознака - якщо влада незмінна (або взагалі священна) - то в цій країні у будь-якому разі є пропаганда й брехня.

Это есть, к сожалению, во всех государствах.

тому коли є свобода думки - у нас чомусь ще не звикли, що за слова треба відповідати. тобто думка має бути підтверджена фактажом, а не бла-бла-бла. спіймали тебе на брехні - а це мають бути якісь професійні спілки - то все, не можеш більше претендувати на носія істини (на форумі так цього не вистачає :roll: ).

Согласен.
Но у нас пока вообще не привыкли к понятию "свобода думки". До сих пор абсолютно советский подход и стремление запретить любое отклонение от "генеральной линии".
Это хорошо заметно и на форуме по поведению и высказываниям достаточно многих участников.

fair play (вибачте за english :oops: ) — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті. Декларується, що людина веде змагання чесно, без шахрайства.

Не берусь судить как это работает в спорте.
Но в политике и общественной жизни больше похоже на перевод "fair play" - "сказка".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24772
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:51

Зачекай/не стріляй?))

  stm написав:Планшеты за свои, термоприцелы за свои, броники, обувь, носки, футболки, флиски, генераторы, насосы для откачивания воды, грелки химические, машины, дроны, да блин байрактары и спутник за свои.
Но! Если Ваш майор при этом по своим бумагам получил тонны дизеля и забарыжил на лево, а вы покупаете за свои, то условный солдат идиот, который и борется вроде с русней, а собственной гниде позволяет открыто тырить и молчит. Так ок? Барабанов ещё вам закупим за бюджетные, что бы на форумах писалось веселее )))
Хтось вчора не уважно читав, то знову треба пояснювати по другому колу))
В даному випадку, офіцер умовної батареї, де знаходиться всім відомий умовний солдат ;) (який на моменті за того офіцера і веде всю документацію) якраз і, наче, списав бочку-дві палива... Але!!!
Але НЕ "на ліво", а "на право"! :D
Якраз і списав для того, щоб мати чим пікапи заправляти, щоб була можливість довозити на вогневу БК/харчі і т.д. - а НЕ для власних потреб!(не для того, щоб продати/заробити бабла)

Тобто, якщо так не робити - то коли там(на горі/в тилу/за нанадцять км, де всі їздять заправлятись) будуть перебої з паливом - то ми просто будемо сидіти склавши руки, бо немає чим заправитись!
Відповідно - вся робота по ланцюгу - зупиниться!

Зрозуміло?
Третій раз пояснювати вже не буду :D

п.с.
А з виділеного тексту внизу - вам обом з Флер на руках треба зробити тату!
  ЛАД написав:Со всем этим надо бороться, но не стоит всё это валить на рядового Успіха. Он честно выполняет свой долг и, уверен, к хищениям отношения не имеет. И на форуме не так много участников боевых действий. Почти все борются, лёжа на диване.
Так что стоит с бОльшим уважением относиться к Успіху и остальным нашим воинам, в частности, присутствующим на форуме. А их эмоции понятны. Сказывается и усталость, и раздражение от недостатков (в т.ч. тех, которые Вы назвали, да и от многих других, о которых мы с Вами не знаем). Степень эмоциональности у всех разная - люди не роботы. Успіх реагирует сильнее (во всяком случае, пишет об этом чаще),
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 чер, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:36

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Ссылки нет, возможно, там подробнее.

17.06.2023 07:00

https://war.obozrevatel.com/ukr/selezno ... tervyu.htm

Спасибо, но просто надоело каждый раз искать ссылки.
К сожалению, там нет объяснения, только приведенные в цитате слова.
В то же время в западных обзорах говорится о превосходстве врага в воздухе (что, к сожалению, понятно) и в артиллерии (что уже не так понятно и весьма огорчительно).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24772
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5061 раз.
Подякували: 4714 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:45

Ви просили - ми зробили!©

Тут просили позитив писати...
Так от - підтверджую, що сухпайки ЗСУ - справді смачні, якщо пакет занурити в дуже гарячу воду на 5хв!
https://youtube.com/shorts/5lagJm0lwxQ?feature=share
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:55

Schmit
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:06

ЛАД
Стволов у них много. Думали, быстро закончатся. Но нет. Похоже они их и не думают менять. Типа, куда снаряд полетит, туда и будет.
Не факт, что сейчас у них преимущество.
vt313
 
Повідомлень: 113
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:16

Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.

Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.

«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:32

  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:Сегодня бенефис ЛАД

Нестрымный словесный поток "специалиста широчайшего профиля" :)

Дивно, що не всі ще його забанили. В мене хіба що одне повідомлення на сторінку показано, всі решта з бан-листу :)

Врага (ЛАД) надо читать, а не банить
И ему давать ответку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8045
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:получітє, распішітєсь

слушаем внимательно на 22й минуте
"помощь не будет уменьшаться, помощь будет увеличиваться"

получи и распишись :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 13103
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:00

Зображення
https://t.me/hueviy_kherson/1487

В.Рогачик довольно далеко и в стороне от ЛБД:

Зображення

Если это не фейк (ближе к 21-му станет ясно), то это означает, что орки собирают "живой щит" в Бердянске из гражданских + подготовка к крикам пропагандонов, что ЗСУ обстреливает граждан московии.
yanyura
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
  #<1 ... 4351435243534354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117853
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8451)
17.06.2023 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.