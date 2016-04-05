І такссссс - розглянемо його три сценарії: 1. Якщо сценарій-1, то до всіх слів, що сказав Соскін, добавити ще закон про "18міс." обов'язково! 2. Якщо сценарій-2, то на білорусь ми , наче не можемо нападати, так як в очах інших країн станемо теж "агресором". А от на білгородську(і в тому ж напрямку) напасти - наче нормальний варіант. 3. Тут я маю промовчати, бо ні підтакнути, ні заперечити Соскіну - не можу/не маю права Нехай хтось інший прокоментує третій сценарій...
Ukrainian написав:Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.
Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.
Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.
«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.
кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...
"Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою."
к армии вопросов нет
есть вопросы к ЗЕленым, мяч на их поле Байден прямо сказал, коррупцию наХ... ждемс комментарии от "белого и пушистого чумака"...
Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д. Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.
Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д. Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.
это же какую извилину нужно иметь чтобы сделать такой "глубокомысленный" вывод...
Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д. Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.
это же какую извилину нужно иметь чтобы сделать такой "глубокомысленный" вывод...
Якщо в тебе одна, то не вважай, що в інших також.
Не здатий цитувати, а тут схотів ще висновок осилити нею. Не сміши. Проходь мимо.
detroytred написав:Якщо в тебе одна, то не вважай, що в інших також.
на какой минуте можно услышать то на чем сделан был такой "зкспертный" вывод? "Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."
смешной ты в своей тупой упоротости соответствуешь аве на 100%)))