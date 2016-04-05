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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 435243534354435543564357>
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:32

Може просто Соскін не знає про козирі у папці Буданова?))

:arrow: потрібно якийсь відкривати новий канал про стимулювання мотивації у солдат" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 чер, 2023 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:05

  Ukrainian написав:Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.

Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.

«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.

кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...

"Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою."

к армии вопросов нет

есть вопросы к ЗЕленым, мяч на их поле
Байден прямо сказал, коррупцию наХ...
ждемс комментарии от "белого и пушистого чумака"... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:07

  flyman написав:получітє, распішітєсь

Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д.
Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:11

  detroytred написав:
  flyman написав:получітє, распішітєсь

Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д.
Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.

это же какую извилину нужно иметь чтобы сделать такой "глубокомысленный" вывод...
:evil:
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...

Читаємо оригінал статті там такого немає
https://www.france24.com/en/live-news/2 ... nato-biden
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:19

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:получітє, распішітєсь

Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д.
Це по думці цього автора виходить, якщо головна причина таких темпів та асортименту постачань -- урок, який здобули партнери в Афганістані.

это же какую извилину нужно иметь чтобы сделать такой "глубокомысленный" вывод...
:evil:

Якщо в тебе одна, то не вважай, що в інших також.

Не здатий цитувати, а тут схотів ще висновок осилити нею. Не сміши. Проходь мимо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:24

  Ukrainian написав:
  Прохожий написав:кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...

Читаємо оригінал статті там такого немає
https://www.france24.com/en/live-news/2 ... nato-biden

это не оригинал
это от корреспондента франсе24

т.е. вы обвиняете УП во вранье?
Ок, завистовал)
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо в тебе одна, то не вважай, що в інших також.

на какой минуте можно услышать то на чем сделан был такой "зкспертный" вывод?
"Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."

смешной ты в своей тупой упоротости
соответствуешь аве на 100%)))
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:37

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Якщо в тебе одна, то не вважай, що в інших також.

на какой минуте можно услышать то на чем сделан был такой "зкспертный" вывод?
"Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."

смешной ты в своей тупой упоротости
соответствуешь аве на 100%)))

Тупий це ти.
15.35...
Афганцям же постачали не дивлячись на етапи, готовність, спочатку докажи і т.д.

Обпалились на Афганістані і саме тому так працюють з нами.
Бо вважають, що можемо, як афганці косячити.

Такий висновок виходить в експерта - автора роліка.
Я тобі лише розжував. Бо одна ж ізвіліна тобі заважає це зрозуміти.

Хоча треба було одразу -- нью форматом.
Бо бан отримав, гадаю вчора з-за тебе. Що ти навіть цитувати не зміг. Перекрутив повністю суть моєї думки. Твоє викривлення залишили, а мою відповідь удалили і забанили.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 чер, 2023 21:42, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:38

  Успіх написав:

І такссссс - розглянемо його три сценарії:
1. Якщо сценарій-1, то до всіх слів, що сказав Соскін, добавити ще закон про "18міс." обов'язково!
2. Якщо сценарій-2, то на білорусь ми , наче не можемо нападати, так як в очах інших країн станемо теж "агресором".
А от на білгородську(і в тому ж напрямку) напасти - наче нормальний варіант.
3. Тут я маю промовчати, бо ні підтакнути, ні заперечити Соскіну - не можу/не маю права :roll:
Нехай хтось інший прокоментує третій сценарій...

Про запорізький напрямок в точку, без авіації - самовбивчий зараз.
Перший сценарій - це болото і затягування війни на невизначений термін - прямий шлях до руїни. Другий, і саме зараз, "партньори" нам точно не дозволять здійснити, хоча це найближчий шлях до перемоги. Є надія на третій, хоча скоріше всього через нерішучість Заходу все йде по першому (і без закону про 18 міс).
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