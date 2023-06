Додано: Суб 17 чер, 2023 22:06

Прохожий написав: это не оригинал

это от корреспондента франсе24



т.е. вы обвиняете УП во вранье?

I think they've done everything related to demonstrating the ability to coordinate militarily, but there's a whole issue of, is their system secure? Is it non-corrupt? Does it meet all the standards everyone, every other nation in NATO, does? I think it will. I think it can. But it’s not automatic,” he said.

Читай новини в оригіналіWhen US President Joe Biden was asked whether he would ease barriers for Ukraine’s addition to NATO, he flatly said “no.”“No. Because they gotta meet the same standards. So I’m not gonna make it easier,” he told reporters Saturday ahead of his departure to Philadelphia for his first official presidential campaign event.