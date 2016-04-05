Прохожий написав:

Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д.

на какой минуте можно услышать то на чем сделан был такой "зкспертный" вывод?смешной ты в своей тупой упоротостисоответствуешь аве на 100%)))