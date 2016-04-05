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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43534354435543564357>
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пішов контрнаступ і пішли похоронки. Сьогодні в області хоронили 7 воїнів.
І так кожен день. Кожен місяць тілько офіційно більше 100 загиблих не рахуючи зниклих безвісти і поранених.

А з чого усе починалось? З 73% ідіотів, що голосовули за "просто перестать стрєлять" і розмінування чонгару, асфальтифікація потенційних шляхів наступу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:56

  pesikot написав:
  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:Сегодня бенефис ЛАД

Нестрымный словесный поток "специалиста широчайшего профиля" :)

Дивно, що не всі ще його забанили. В мене хіба що одне повідомлення на сторінку показано, всі решта з бан-листу :)

Врага (ЛАД) надо читать, а не банить
И ему давать ответку

В мене все одно нема часу стільки читати. Воно ж завжди намагається нав'язати свої теми для спілкування, це саме руснява пропаганда, яку треба викорінювати.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:57

  Zebra написав:А з чого усе починалось? З 73% ідіотів, що голосовули за "просто перестать стрєлять" і розмінування чонгару, асфальтифікація потенційних шляхів наступу.


А кому ви це розповідаєте? 73% нікуди не поділися, вони все ще тут та моляться на свого недолугого кумира.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 21:58

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Всім доброї ночі!

Закриваємо вуха і очі від всіх поганих новин і довіримось Буданову! ;)
Він же на такій посаді, що навіть, і близько не може попахувати балабольством і пустозвонством, чи не так? ;)

Тож, віримо тільки його словам про цьогорічну перемогу!
(і пох, що Рєзніков заявляє про літаки аж з наступного року) :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 чер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:00

  detroytred написав:
  Прохожий написав:на какой минуте можно услышать то на чем сделан был такой "зкспертный" вывод?
"Ключове -- тобто Україна кров'ю здобуває лише з однієї причини: Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."

смешной ты в своей тупой упоротости
соответствуешь аве на 100%)))

Тупий це ти.
15.35...
Афганцям же постачали не дивлячись на етапи, готовність, спочатку докажи і т.д.

Обпалились на Афганістані і саме тому так працюють з нами.
Бо вважають, що можемо, як афганці косячити.

Такий висновок виходить в експерта - автора роліка.
Я тобі лише розжував. Бо одна ж ізвіліна тобі заважає це зрозуміти.

Хоча треба було одразу -- нью форматом.
Бо бан отримав, гадаю вчора з-за тебе. Що ти навіть цитувати не зміг. Перекрутив повністю суть моєї думки. Твоє викривлення залишили, а мою відповідь удалили і забанили.

"удивительное рядом"(с)

в видео Левин НЕОДНОКРАТНО упоминает что после авгана США сделали выводы и применяют в Украине ДРУГОЙ ПОДХОД
НО
"эксперту" все одно мерещится что
"Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."

может пора перестать бухать?
хотя уверен что для совкового военного на пенсии это невозможно...
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:это не оригинал
это от корреспондента франсе24

т.е. вы обвиняете УП во вранье?
Ок, завистовал)

Читай новини в оригіналі
When US President Joe Biden was asked whether he would ease barriers for Ukraine’s addition to NATO, he flatly said “no.”

“No. Because they gotta meet the same standards. So I’m not gonna make it easier,” he told reporters Saturday ahead of his departure to Philadelphia for his first official presidential campaign event.

I think they've done everything related to demonstrating the ability to coordinate militarily, but there's a whole issue of, is their system secure? Is it non-corrupt? Does it meet all the standards everyone, every other nation in NATO, does? I think it will. I think it can. But it’s not automatic,” he said.

https://edition.cnn.com/europe/live-new ... 8333575907
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:09

  Прохожий написав:может пора перестать бухать?

Точно. Треба тобі закінчувати це діло.

Автор вказує, що після Афганістану (якому давали без Харківської операції; та ін. умов), зробили висновок і Україні дають інакше.

Ти предмет-то не підміняй.
Бо мова про чому інший підхід.
А не про твоє кеп-очевидне "в видео Левин НЕОДНОКРАТНО упоминает что после авгана США сделали выводы и применяют в Украине ДРУГОЙ ПОДХОД".

Не сміши.
Інший підхід, бо опасаються, що ми будем, як афганці...
Тобто врівняли з афганцями.
Так у автора виходить.

Если че, то я з цим не згоден. Причини інші. Я про них вже писав.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 чер, 2023 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:18

  detroytred написав:
  Прохожий написав:может пора перестать бухать?

Точно. Треба тобі закінчувати це діло.

Автор вказує, що після Афганістану (якому давали без Харківської операції; та ін. умов), зробили висновок і Україні дають інакше.

Ти предмет-то не підміняй.
Бо мова про чому інший підхід.
А не про твоє кеп-очевидне "в видео Левин НЕОДНОКРАТНО упоминает что после авгана США сделали выводы и применяют в Украине ДРУГОЙ ПОДХОД".

Не сміши...

Я смачно макнул тебя в твое же дерьмо
"Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."
ссылка на твой высер, правда???

а теперь ты начинаешь выкручиваться
"не все так однозначно"....

и на этом иди на...общайся с "братом парторгом" :mrgreen:

...как когда то сказал Б.Титомир плачущему мальчику
"мальчик ты не обкакался ты круто обо..ался..." :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25

  Прохожий написав:Я смачно макнул тебя в твое же дерьмо
"Штати (партнери) урівняли її з Афганістаном. Українців (європейців, які майже в ЄС НАТО) врівняли з афганцями, які на їшаках і т.д."
ссылка на твой высер???

а теперь ты начинаешь выкручиваться
"не все так однозначно"....

на этом иди на...общайся с "братом парторгом" :mrgreen:

Це в точності логіка, форма і побудова песікота.

Це кеп-очевидне, що прямого твердження нема.
Але тобі ізвіліна не дозволяє побачити, що ролік на цьому і побудований -- однакові афганці-українці (для Штатів). Після уроку з афганцями, з українцями застосували інший підхід.

Від афганців не чекали спочатку "Харківська операція", потім танки; спочатку дивимось, як застосовуєте, потім більше постачаємо; тощо.
Їм просто тупо валили і валили гроші, техніку, зброю...
Навіть здогадуючись про 40% паперова армія.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:26

  Прохожий написав:
  Ukrainian написав:Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.

Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.

«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.

кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...

"Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою."

к армии вопросов нет

есть вопросы к ЗЕленым, мяч на их поле
Байден прямо сказал, коррупцию наХ...
ждемс комментарии от "белого и пушистого чумака"... :mrgreen:

Коррупция в Украине появилась с появлением Зеленского???
Ликвидировать или хотя бы резко сократить её можно за день? за месяц? за год? Ваше мнение?
ЛАД
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