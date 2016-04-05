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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:30
ЛАД написав:
Ваше мнение?
Яка в нього думка?!))))
Там рівень прямих тверджень.
Хотів сказати, ще цитат - але не можу. Він учора цитату викривив.
Да і сьогодні наче щось з цитуванням по повідомленню Юкрейна не виходить.
Але червоні літери пішли в повідомленні. Когось нагадав))
А роз'яснення думки опонентом в нього сприймається -- викручується.
І навіть "не все так однозначно"...." зумів причепити.
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detroytred
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:37
detroytred
Бросьте. Вас опять забанят.
А мыслей там нет и не было. Не помню ни одного поста по делу.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 17 чер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:37
ЛАД написав: Прохожий написав: Ukrainian написав:
Американська влада не має наміру спрощувати процес вступу до НАТО для України.
Таку заяву зробив президент США Джо Байден, його цитує France24.
Байден зазначив, що Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії, має відповідати тим же стандартам, що й інші претенденти.
«Тому можу сказати, що ми не збираємося спрощувати процес», – заявив президент США.
кроме заголовка читаем мееееедлееееннннно шевеля губами до осознания прочитанного...
"Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.
"
к армии вопросов нет
есть вопросы к ЗЕленым, мяч на их поле
Байден прямо сказал, коррупцию наХ...
ждемс комментарии от "белого и пушистого чумака"...
Коррупция в Украине появилась с появлением Зеленского???
Ликвидировать или хотя бы резко сократить её можно за день? за месяц? за год?
Ваше мнение?
а за ЧЕТЫРЕ года с 19го можно пробовать "резко сократить"? НЕ?
а
Я понял
"Порошенко виноват"(с) как говорит ваш коллега
чумак кажэ шо все порешает
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:38
ЛАД написав:detroytred
Бросьте. Вас опять забанят.
у вас отлично получается "дискутировать" между собой
пользуйтесь
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:42
ЛАД написав:detroytred
Бросьте. Вас опять забанят.А мыслей там нет и не было. Не помню ни одного поста по делу.
так у парторга и совкового отставника и не может быть увы, только упоротый флуд(((
а что по поводу
"Коррупция в Украине появилась с появлением Зеленского???
Ликвидировать или хотя бы резко сократить её можно за день? за месяц? за год?
"
опять "невестка"?
смешно, вас с коллегой макаю в ваше же дер.мо а вам все "божья роса"...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 17 чер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:45
Прохожий написав: ЛАД написав:detroytred
Бросьте. Вас опять забанят.
у вас отлично получается "дискутировать" между собой
пользуйтесь
Ти краще спробуй аргументовано заперечити:
Ролік на цьому і побудований -- однакові афганці-українці (для Штатів). Але після уроку з афганцями, з українцями застосували інший підхід.
Від афганців не чекали спочатку "Харківська операція", потім танки; спочатку дивимось, як застосовуєте, потім більше постачаємо; тощо.
Їм просто тупо валили і валили гроші, техніку, зброю...
Навіть здогадуючись про 40% паперова армія.
Бо поки від тебе саме "дискусія" (в лапках).
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detroytred
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:47
Прохожий написав: ЛАД написав:
............
Коррупция в Украине появилась с появлением Зеленского???
Ликвидировать или хотя бы резко сократить её можно за день? за месяц? за год?
Ваше мнение?
а за ЧЕТЫРЕ года с 19го можно пробовать "резко сократить"? НЕ?
а
Я понял
"Порошенко виноват"(с) как говорит ваш коллега
чумак кажэ шо все порешает
"ЧЕТЫРЕ года"???
С арифметикой у Вас, видно, не сложилось.
Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года.
Война началась 24.02.2022.
Итого даже с момента инаугурации 2 года 9 месяцев.
При этом сформированных органов для борьбы с коррупцией не было. Поручить борьбу с коррупцией коррумпированной прокуратуре? Не смешно.
После начала войны хватает и других задач более срочных и важных для выживания
страны.
Так Ваше мнение - за какой срок можно победить коррупцию?
А то Вы как-то не ответили.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:49
Прохожий написав:
только упоротый флуд(((
опять "невестка"?
Да-да, флуд. Обговорення причини характеру постачань зброї в роліку - флуд.
Жгі ісчо.
А вчора невістка вискочила з цитатою про Петра. Ще й викривленою.
Жгі ісчо. Макатель. Вискочи хоча б сам з нього. Ніж інших до себе приписувати.
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detroytred
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:52
Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал.
Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли?
Потому что вам не понравятся и другие народы.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:57
ЛАД переадресуйте їх до Литвина, з Харківськими угодами.
Потім до глобуса - бо надали нам таких сусідів.
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Goodman
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