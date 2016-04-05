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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4355435643574358>
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:00

  Прохожий написав:а
Я понял
"Порошенко виноват"(с) как говорит ваш коллега

Модератор!
Я вчора показав, що це викривлення моєї думки. Це не цитата - це брехня.
Розтулмачив вкотре, що саме мною говорилось. Про провину не було ні слова. Надав визначення терміну "провини", пояснив, що "зробив по мінімуму" - це зробив позитивного по мінімуму, тільки необхідний для даного часу мінімум.
Провина ж стосується негативу. Це з іншої опери.

Мою відповідь удалили, мене забанили.
Брехню залишили. Й автора брехні теж.

Дивні критерії.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал.
Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли?
Потому что вам не понравятся и другие народы.
73% голосів це не 73% населення, це по перше
По-друге, люди вже якось самі вирішать, що їи робити, і в нас таки ще можна і критикувати, хоч і більшість, і називати речі своїми іменами, не рашка, слава богу.
Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:16

  Faceless написав:Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.

Да ладно.
Президента обирає не група людей, а народ.

А якже бути з - поважати вибір народу?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:25

  ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал.
Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли?
Потому что вам не понравятся и другие народы.

Ну ви ніби не знаєте, що "чемодан, вокзал" зараз можна тільки аристовічам та іншим трубіцинам.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:37

  Faceless написав:
ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал.
Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли?
Потому что вам не понравятся и другие народы.

73% голосів це не 73% населення, це по перше
По-друге, люди вже якось самі вирішать, що їи робити, і в нас таки ще можна і критикувати, хоч і більшість, і називати речі своїми іменами, не рашка, слава богу.
Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.

Критиковать, действительно, можно. Но по делу, а не плеваться слюной.
Я на последних выборах голосовал против Порошенко, но найдите, пожалуйста, у меня такие хамские выпады против него.
Насчёт дурниці - Ваше право так считать, но при этом не стоит считать "73%" дураками. Возможно, это Вы чего-то не понимаете.
"називати речі своїми іменами" можно?
Но тогда почему, когда я это делаю (причём в более мягкой форме) вы меня баните? И часто надолго.
Так что, может, с "іменами" стоит поаккуратнее? Особенно, когда оскорбление в сторону даже не одного человека, а массы людей.
Люди, конечно, "вже якось самі вирішать", но как-то просматривается двойная мораль - "Друзьям — всё, врагам — закон".
Не замечаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:38

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал.
Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли?
Потому что вам не понравятся и другие народы.

Ну ви ніби не знаєте, що "чемодан, вокзал" зараз можна тільки аристовічам та іншим трубіцинам.

А Вы уже созрели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:39

Російські війська на тимчасово окупованій частині Херсонської області потерпають від холери. Про це інформує партизанський рух кримських татар та українців «Атеш» у Telegram.

До військових шпиталів Херсонщини та тимчасово окупованого Криму щодня надходять безліч військових рф із підозрою на холеру.
https://varta1.com.ua/news/na-hersonshc ... 66519.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но при этом не стоит считать "73%" дураками.
1 Ніхто не рахує 73% тих хто проголосував, або 45% тих хто має право голосу - дурнями
2 Цих людей надурили ,
по кільком питанням
по питанню що можна зустрітись посередині
по питанню 4000 доларів в місяць вчителям
про шашлики на травневі , а не Бучу в лютому
про потрібність розмінування в чонгарі
про непотрібність арешту сотні вагнерівців..

Але тоді питання
Якщо 45% піддались шахраям і їх надурили - чи можна в цих питаннях вважати їх дурнями?

Чи можна вас вважати дурнем за те що ви використовуєте мову агресора в той момент коли вам на голову падають бомби
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:15

Я использую родной для меня язык.
И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин.
Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет.
Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие.
Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка.
Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны".
Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу.
При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка.
Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я использую родной для меня язык.
Для канібала нормальний раціон харчування - людська плоть...
І поки він знаходиться серед тих хто харчується так само - це нікого не дивує..
Але уявимо що канібалу дали можливість жити в нормальному суспільстві..а він і далі вбиває людей щоб прохарчуватись

Вам пуйло показало як він використовує ваше бажання спілкуватись російською..Чим більше носіїв - тим більше бомб на голови
а ви й далі незважаючи на бомби - його використовуєте.

Тобто ви навіть не дурень , ви примітив, який дурніший від канібала.
budivelnik
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