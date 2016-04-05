Прохожий написав:а Я понял "Порошенко виноват"(с) как говорит ваш коллега
Модератор! Я вчора показав, що це викривлення моєї думки. Це не цитата - це брехня. Розтулмачив вкотре, що саме мною говорилось. Про провину не було ні слова. Надав визначення терміну "провини", пояснив, що "зробив по мінімуму" - це зробив позитивного по мінімуму, тільки необхідний для даного часу мінімум. Провина ж стосується негативу. Це з іншої опери.
Мою відповідь удалили, мене забанили. Брехню залишили. Й автора брехні теж.
Дивні критерії.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал. Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли? Потому что вам не понравятся и другие народы.
73% голосів це не 73% населення, це по перше По-друге, люди вже якось самі вирішать, що їи робити, і в нас таки ще можна і критикувати, хоч і більшість, і називати речі своїми іменами, не рашка, слава богу. Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.
ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал. Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли? Потому что вам не понравятся и другие народы.
Ну ви ніби не знаєте, що "чемодан, вокзал" зараз можна тільки аристовічам та іншим трубіцинам.
ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал. Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли? Потому что вам не понравятся и другие народы.
73% голосів це не 73% населення, це по перше По-друге, люди вже якось самі вирішать, що їи робити, і в нас таки ще можна і критикувати, хоч і більшість, і називати речі своїми іменами, не рашка, слава богу. Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.
Критиковать, действительно, можно. Но по делу, а не плеваться слюной. Я на последних выборах голосовал против Порошенко, но найдите, пожалуйста, у меня такие хамские выпады против него. Насчёт дурниці - Ваше право так считать, но при этом не стоит считать "73%" дураками. Возможно, это Вы чего-то не понимаете. "називати речі своїми іменами" можно? Но тогда почему, когда я это делаю (причём в более мягкой форме) вы меня баните? И часто надолго. Так что, может, с "іменами" стоит поаккуратнее? Особенно, когда оскорбление в сторону даже не одного человека, а массы людей. Люди, конечно, "вже якось самі вирішать", но как-то просматривается двойная мораль - "Друзьям — всё, врагам — закон". Не замечаете?
ЛАД написав:Мальчики, кого не устраивают 73%, т.е. подавляющее большинство народа Украины, могу вас огорчить другого народа Украины для вас бог не создал. Так что в этом случае выход один - чемодан, вокзал, ... не знаю куда? на Луну, что ли? Потому что вам не понравятся и другие народы.
Ну ви ніби не знаєте, що "чемодан, вокзал" зараз можна тільки аристовічам та іншим трубіцинам.
ЛАД написав:но при этом не стоит считать "73%" дураками.
1 Ніхто не рахує 73% тих хто проголосував, або 45% тих хто має право голосу - дурнями 2 Цих людей надурили , по кільком питанням по питанню що можна зустрітись посередині по питанню 4000 доларів в місяць вчителям про шашлики на травневі , а не Бучу в лютому про потрібність розмінування в чонгарі про непотрібність арешту сотні вагнерівців..
Але тоді питання Якщо 45% піддались шахраям і їх надурили - чи можна в цих питаннях вважати їх дурнями?
Чи можна вас вважати дурнем за те що ви використовуєте мову агресора в той момент коли вам на голову падають бомби
Я использую родной для меня язык. И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин. Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет. Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие. Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка. Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны". Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу. При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка. Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же.
Для канібала нормальний раціон харчування - людська плоть... І поки він знаходиться серед тих хто харчується так само - це нікого не дивує.. Але уявимо що канібалу дали можливість жити в нормальному суспільстві..а він і далі вбиває людей щоб прохарчуватись
Вам пуйло показало як він використовує ваше бажання спілкуватись російською..Чим більше носіїв - тим більше бомб на голови а ви й далі незважаючи на бомби - його використовуєте.
Тобто ви навіть не дурень , ви примітив, який дурніший від канібала.