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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4356435743584359>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:28

  budivelnik написав:..........
Тобто ви навіть не дурень , ви примітив, який дурніший від канібала.

В зеркало давно не смотрели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:28

ЛАД
Гадаю, що питання полягає в площині - на що впливає перехід та неперехід на мову.
Бомби на голову перестануть падати?
Війна б не почалася?
Сильніше об'єднані були б?
І т.д.

Будівельнику треба було б викласти своє бачення по цим питанням. Показати Вам.
Ніж задавати таке своє (розумне?)) питання.
Бо ж, зокрема Вас, чимало форумчан користуються російською.

В колеги Мортимера була звичка починати дискусії завжди з визначення. В даному випадку б - визначення "дурень"))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:38

detroytred
1 З своєї діяльності я щоденно реагую на різні обставини , тому в мене причинно-наслідковий звязок це основа.
2 Те що деякі відмовились від використання мови агресора в ЗМІ( ці сторінки також ЗМІ) тільки після відповідних вказівок влади - говорить що в них погано розвинуті алгоритми прогнозування, але вони можуть зрозуміти якщо їм пояснити
3 Є ті , яким пояснюй/не пояснюй - до них не дійде.

Чому не дійде - це ж не моя проблема
Це ж вони голосуючи за проросійських - накликали на себе біду
Це ж вони використовуючи російську дали можливість ФСБ написати доповідну пуйлу , що можна захопити Україну 200 000 армією за 3 дні, головне дійти до Хрещатика
Це ж вони дають можливість пуйлу оправдувати свої дії так званим захистом російськомовних...

Тому
Якщо людина дурна настільки що навіть бомби на голову не пояснили їй причинно наслідковий звязок - то це її хвороба
Але ви ж дико верещали що під час короновіруси треба всіх ізолювати..
То чому тепер так само не кричите щоб ізолювати тих хто розносить москальську проказу?

ПС
зверніть увагу
на цих сторінках ви вже напевно один який відкрито підтримує пропуйловську консерву.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:Якщо група людей зробила дурницю (безвідносно, про що мова, про вибори чи інше) - це залишатиметься дурницею безвідносно того, більшість це зробила, чи ні.

Да ладно.
Президента обирає не група людей, а народ.

А якже бути з - поважати вибір народу?

Якась демагогія. Народ це теж група людей. Мало того, обирає не якийсь абстрактний народ, а конкретно виборці, що прийшли на вибори.
Повага до цього вибору полягає в повазі до закону, не більше й не менше.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Насчёт дурниці - Ваше право так считать, но при этом не стоит считать "73%" дураками. Возможно, это Вы чего-то не понимаете.

Можу помилятися, можу й ні. Щоправда, я ці 73% ще не назвав дурнями, це вже ваша інтерпретація, але я і таке допускаю (нажаль).
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:55

Будівельник
Яка роль фактору мови для нападу роісі - це ще питання? Може не вирішальна.
Тим паче яка роль російської саме в ЛАДа, коли майже весь Донбас та Крим говорив російською.
А для повномасштабного причини одного знищення української влади б пуйлу вистачило.


Ще раз - якщо вважаєте когось консервою тощо, то це лише ваша думка зі стелі.
Визначить суд, СБУ, прокуратура його таким і його дії такими, як ви приписуєте, то в мене й сумнівів не буде.
Поки, м'яко кажучи, сумніваюсь.
Підстава -- да будь в нього щось таке, то вже б розібралися.
Це ж не іграшки-то.
А злочин.

Чому ви так легковажно, наче іграшки, кидається такими обвинуваченнями - ?

Тим паче ще раз -- що значить підтримую особу? Я виражаю думку по конкретним моментам в дискусіях. Саме по конкретним.
Якщо по совдепу в мене абсолютно протилежне бачення, то там нема якоїсь підтримки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:59

  ЛАД написав:Я использую родной для меня язык.
Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс.

Трішечки не так. Уявіть собі шо німці розмовляють москальською, й тут внєзапно на них нападають москалі.
А вимагать від москаля розмовлять рідною для нього якоюсь башкірською замість москальської тому-що на ній розмовляв не ПУшкін... Він не зрозуміє цього, можливо як і ви.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 00:59

  Faceless написав:
ЛАД написав:Насчёт дурниці - Ваше право так считать, но при этом не стоит считать "73%" дураками. Возможно, это Вы чего-то не понимаете.

Можу помилятися, можу й ні. Щоправда, я ці 73% ще не назвав дурнями, це вже ваша інтерпретація, але я і таке допускаю (нажаль).

Называли не Вы, а другие здесь.
Но Вы "допускаете". :)

Тут выше Прохожий и Будивельник явно занимаются провокациями. При соответствующем ответе получится бан. Но превентивно их не останавливают. Хотя на посты Прохожего я написал жалобы. Дважды. Часа 4 назад. И... ничего.

Старайтесь относиться к другим участникам, в особенности к своим оппонентам, так, как Вы бы хотели, чтобы относились к Вам самому. И наоборот, старайтесь оценивать собственное поведение, поведение друзей и союзников такой же строгой меркой, с какой Вы подходите к оценке поведения оппонентов. Систематическое следование двойным стандартам увеличивает напряжённость в сообществе, порождает излишние конфликты и может быть сочтено нарушением правил этичного поведения

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 чер, 2023 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:01

  Faceless написав:
Якась демагогія. Народ це теж група людей.

Неочікувано))

Це переворот робить група людей.
А революції робить або владу в країні обирає саме народ.

НАРО́Д – спільнота громадян однієї країни, носій суверенітету та єдине джерело влади в державі.
https://esu.com.ua/article-71245
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:03

  Water написав:
  ЛАД написав:Я использую родной для меня язык.
Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс.

Трішечки не так. Уявіть собі шо німці розмовляють москальською, й тут внєзапно на них нападають москалі.
А вимагать від москаля розмовлять рідною для нього якоюсь башкірською замість москальської тому-що на ній розмовляв не ПУшкін... Він не зрозуміє цього, можливо як і ви.

Я привёл аналогии из реальности. Хорошие или плохие, но реальные.
Вы рассматриваете фантастические варианты - "якби німці розмовляли москальською".
ЛАД
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