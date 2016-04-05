В зеркало давно не смотрели?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 00:28
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:28
ЛАД
Гадаю, що питання полягає в площині - на що впливає перехід та неперехід на мову.
Бомби на голову перестануть падати?
Війна б не почалася?
Сильніше об'єднані були б?
І т.д.
Будівельнику треба було б викласти своє бачення по цим питанням. Показати Вам.
Ніж задавати таке своє (розумне?)) питання.
Бо ж, зокрема Вас, чимало форумчан користуються російською.
В колеги Мортимера була звичка починати дискусії завжди з визначення. В даному випадку б - визначення "дурень"))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:38
detroytred
1 З своєї діяльності я щоденно реагую на різні обставини , тому в мене причинно-наслідковий звязок це основа.
2 Те що деякі відмовились від використання мови агресора в ЗМІ( ці сторінки також ЗМІ) тільки після відповідних вказівок влади - говорить що в них погано розвинуті алгоритми прогнозування, але вони можуть зрозуміти якщо їм пояснити
3 Є ті , яким пояснюй/не пояснюй - до них не дійде.
Чому не дійде - це ж не моя проблема
Це ж вони голосуючи за проросійських - накликали на себе біду
Це ж вони використовуючи російську дали можливість ФСБ написати доповідну пуйлу , що можна захопити Україну 200 000 армією за 3 дні, головне дійти до Хрещатика
Це ж вони дають можливість пуйлу оправдувати свої дії так званим захистом російськомовних...
Тому
Якщо людина дурна настільки що навіть бомби на голову не пояснили їй причинно наслідковий звязок - то це її хвороба
Але ви ж дико верещали що під час короновіруси треба всіх ізолювати..
То чому тепер так само не кричите щоб ізолювати тих хто розносить москальську проказу?
ПС
зверніть увагу
на цих сторінках ви вже напевно один який відкрито підтримує пропуйловську консерву.
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якась демагогія. Народ це теж група людей. Мало того, обирає не якийсь абстрактний народ, а конкретно виборці, що прийшли на вибори.
Повага до цього вибору полягає в повазі до закону, не більше й не менше.
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можу помилятися, можу й ні. Щоправда, я ці 73% ще не назвав дурнями, це вже ваша інтерпретація, але я і таке допускаю (нажаль).
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:55
Будівельник
Яка роль фактору мови для нападу роісі - це ще питання? Може не вирішальна.
Тим паче яка роль російської саме в ЛАДа, коли майже весь Донбас та Крим говорив російською.
А для повномасштабного причини одного знищення української влади б пуйлу вистачило.
Ще раз - якщо вважаєте когось консервою тощо, то це лише ваша думка зі стелі.
Визначить суд, СБУ, прокуратура його таким і його дії такими, як ви приписуєте, то в мене й сумнівів не буде.
Поки, м'яко кажучи, сумніваюсь.
Підстава -- да будь в нього щось таке, то вже б розібралися.
Це ж не іграшки-то.
А злочин.
Чому ви так легковажно, наче іграшки, кидається такими обвинуваченнями - ?
Тим паче ще раз -- що значить підтримую особу? Я виражаю думку по конкретним моментам в дискусіях. Саме по конкретним.
Якщо по совдепу в мене абсолютно протилежне бачення, то там нема якоїсь підтримки.
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:59
Трішечки не так. Уявіть собі шо німці розмовляють москальською, й тут внєзапно на них нападають москалі.
А вимагать від москаля розмовлять рідною для нього якоюсь башкірською замість москальської тому-що на ній розмовляв не ПУшкін... Він не зрозуміє цього, можливо як і ви.
Додано: Нед 18 чер, 2023 00:59
Называли не Вы, а другие здесь.
Но Вы "допускаете".
Тут выше Прохожий и Будивельник явно занимаются провокациями. При соответствующем ответе получится бан. Но превентивно их не останавливают. Хотя на посты Прохожего я написал жалобы. Дважды. Часа 4 назад. И... ничего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 чер, 2023 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:01
Неочікувано))
Це переворот робить група людей.
А революції робить або владу в країні обирає саме народ.
НАРО́Д – спільнота громадян однієї країни, носій суверенітету та єдине джерело влади в державі.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:03
Я привёл аналогии из реальности. Хорошие или плохие, но реальные.
Вы рассматриваете фантастические варианты - "якби німці розмовляли москальською".
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