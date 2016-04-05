Додано: Нед 18 чер, 2023 00:38

detroytred

1 З своєї діяльності я щоденно реагую на різні обставини , тому в мене причинно-наслідковий звязок це основа.

2 Те що деякі відмовились від використання мови агресора в ЗМІ( ці сторінки також ЗМІ) тільки після відповідних вказівок влади - говорить що в них погано розвинуті алгоритми прогнозування, але вони можуть зрозуміти якщо їм пояснити

3 Є ті , яким пояснюй/не пояснюй - до них не дійде.



Чому не дійде - це ж не моя проблема

Це ж вони голосуючи за проросійських - накликали на себе біду

Це ж вони використовуючи російську дали можливість ФСБ написати доповідну пуйлу , що можна захопити Україну 200 000 армією за 3 дні, головне дійти до Хрещатика

Це ж вони дають можливість пуйлу оправдувати свої дії так званим захистом російськомовних...



Тому

Якщо людина дурна настільки що навіть бомби на голову не пояснили їй причинно наслідковий звязок - то це її хвороба

Але ви ж дико верещали що під час короновіруси треба всіх ізолювати..

То чому тепер так само не кричите щоб ізолювати тих хто розносить москальську проказу?



ПС

зверніть увагу

на цих сторінках ви вже напевно один який відкрито підтримує пропуйловську консерву.