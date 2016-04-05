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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4356435743584359
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:13

  ЛАД написав:Я привёл аналогии из реальности. Хорошие или плохие, но реальные.
Вы рассматриваете фантастические варианты - "якби німці розмовляли москальською".

Ось така вона ваша реальність.
Тоді уявіть собі у 1939 році увесь радянській саюз розмовляє німецькою.
Уявили?
Я теж іноді розмовляю москальською, але це виключно для співрозмовника.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:18

Faceless
Вот как можно объяснить человеку, что война началась не из-за того, что восток и юг, да, честно говоря, и центр, и запад тоже говорили на русском языке.
Не было бы этого, Путин нашёл бы другой повод. Да и так "защиту братского народа" он в основном использовал в Крыму и на Донбассе. Сейчас больше говорилось о "нацистах" и "приближении НАТО к границам России".
Но человек с упорством, достойным лучшего применения "клеймит" русскоязычных. В прошлый раз он рассказал, что из-за этого больше (и заслуженно) бомбят восток, чем запад Украины, а когда я ответил ему, назвав "речі своїми іменами", то ушёл в баню, по-моему, на месяц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:20

  Water написав:
  ЛАД написав:Я привёл аналогии из реальности. Хорошие или плохие, но реальные.
Вы рассматриваете фантастические варианты - "якби німці розмовляли москальською".

Ось така вона ваша реальність.
Тоді уявіть собі у 1939 році увесь радянській саюз розмовляє німецькою.
Уявили?
Я теж іноді розмовляю москальською, але це виключно для співрозмовника.

Заменили один фантастический вариант другим, не менее фантастическим? :)
Да разговаривайте хоть на китайском или крымско-татарском или молдавском. Я что, запрещаю? Лишь бы Вас понимали. Но и не принуждайте других отказываться от родного языка.
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:28

  ЛАД написав:Заменили один фантастический вариант другим, не менее фантастическим? :)

Добре, спитаю трішечки по-іншому.
Ви не замислювались чому ви в українському місті Харків розмовляєте москальською? До вас вже москалі вломились в хату, чи ще ні, тільки перший поверх зайняли?
Ось теж це саме, якщо мешканець башкірії розмовляє німецькою, чи мешканець якоїсь Баварії на москальській.
Хоча колись на московії вважалось у нормальному суспільстві розмовлять французською чи німецькою, а москальська була mauvaises manières.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:29

  detroytred написав:ЛАД
Гадаю, що питання полягає в площині - на що впливає перехід та неперехід на мову.
Бомби на голову перестануть падати?
Війна б не почалася?
Сильніше об'єднані були б?
І т.д.
........

Так в том и дело, что человек, который пишет, что "в мене причинно-наслідковий звязок це основа", до сих пор уверен, что и война не началась бы, бомбы не падали бы, если бы все перешли на украинский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:33

  ЛАД написав:Лишь бы Вас понимали.

Тут в точку, именно с такими я и разговариваю па-русски, НО это НЕ украинцы. Понятно объяснил?
Но и не принуждайте других отказываться от родного языка.

Ось це і дивує, і не тільки мене, коли українець розмовляє москальською.
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

Ви не воюєте в армії і особисто не знаєте хто й на якій мові спілкується. Ось коли будете писать з окопа, тоді й поговоримо па-русски.
Water
 
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