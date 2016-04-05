Додано: Нед 18 чер, 2023 01:18

Faceless

Вот как можно объяснить человеку, что война началась не из-за того, что восток и юг, да, честно говоря, и центр, и запад тоже говорили на русском языке.

Не было бы этого, Путин нашёл бы другой повод. Да и так "защиту братского народа" он в основном использовал в Крыму и на Донбассе. Сейчас больше говорилось о "нацистах" и "приближении НАТО к границам России".

Но человек с упорством, достойным лучшего применения "клеймит" русскоязычных. В прошлый раз он рассказал, что из-за этого больше (и заслуженно) бомбят восток, чем запад Украины, а когда я ответил ему, назвав "речі своїми іменами", то ушёл в баню, по-моему, на месяц.