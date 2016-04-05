Однако большинство военных, с которыми нам удалось пообщаться, восприняли результаты первого тура президентских выборов довольно спокойно.



«Армия — только срез нашего общества», — говорит еще один наш визави, бывший журналист, а теперь сержант одного из воюющих подразделений. А значит, говорит он, военнослужащим свойственны все те же сомнения, надежды и разочарования, что и остальным украинцам. Они так же, как и остальные, не воспринимают неуважение и ложь.



«В последние несколько лет для многих из нас было бы две армии: одна — та, которую показывают в телепередачах: хорошо оборудована, с высоко мотивированными и профессионально подготовленными бойцами, пожать руку которым на передовую приезжает главнокомандующий. А вторая — та, в которой мы служим: со старой советской техникой, которая постоянно ломается, не всегда профессионально пригодными командирами и бесправными солдатами. Армия, в которой солдаты сбрасываются деньгами на запчасти для БМП и по два-три месяца в году после ротации «гниют» на полигонах в дырявых палатках», — говорит он.