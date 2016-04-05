Ось така вона ваша реальність.
Тоді уявіть собі у 1939 році увесь радянській саюз розмовляє німецькою.
Уявили?
Я теж іноді розмовляю москальською, але це виключно для співрозмовника.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 01:13
Ось така вона ваша реальність.
Тоді уявіть собі у 1939 році увесь радянській саюз розмовляє німецькою.
Уявили?
Я теж іноді розмовляю москальською, але це виключно для співрозмовника.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:18
Faceless
Вот как можно объяснить человеку, что война началась не из-за того, что восток и юг, да, честно говоря, и центр, и запад тоже говорили на русском языке.
Не было бы этого, Путин нашёл бы другой повод. Да и так "защиту братского народа" он в основном использовал в Крыму и на Донбассе. Сейчас больше говорилось о "нацистах" и "приближении НАТО к границам России".
Но человек с упорством, достойным лучшего применения "клеймит" русскоязычных. В прошлый раз он рассказал, что из-за этого больше (и заслуженно) бомбят восток, чем запад Украины, а когда я ответил ему, назвав "речі своїми іменами", то ушёл в баню, по-моему, на месяц.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:20
Заменили один фантастический вариант другим, не менее фантастическим?
Да разговаривайте хоть на китайском или крымско-татарском или молдавском. Я что, запрещаю? Лишь бы Вас понимали. Но и не принуждайте других отказываться от родного языка.
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:28
Добре, спитаю трішечки по-іншому.
Ви не замислювались чому ви в українському місті Харків розмовляєте москальською? До вас вже москалі вломились в хату, чи ще ні, тільки перший поверх зайняли?
Ось теж це саме, якщо мешканець башкірії розмовляє німецькою, чи мешканець якоїсь Баварії на москальській.
Хоча колись на московії вважалось у нормальному суспільстві розмовлять французською чи німецькою, а москальська була mauvaises manières.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:29
Так в том и дело, что человек, который пишет, что "в мене причинно-наслідковий звязок це основа", до сих пор уверен, что и война не началась бы, бомбы не падали бы, если бы все перешли на украинский.
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:33
Тут в точку, именно с такими я и разговариваю па-русски, НО это НЕ украинцы. Понятно объяснил?
Ось це і дивує, і не тільки мене, коли українець розмовляє москальською.
Ви не воюєте в армії і особисто не знаєте хто й на якій мові спілкується. Ось коли будете писать з окопа, тоді й поговоримо па-русски.
Додано: Нед 18 чер, 2023 02:14
взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Додано: Нед 18 чер, 2023 02:20
Вы тоже не в армии. Вы знаете, на каком языке кто говорит?
Я не в армии, но думаете, я не знаю ни одного человека в армии?
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
А вообще надоели эти языковые проблемы на ровном месте. Может хватит?
Что-то мне кажется, что в окопе эти проблемы волнуют людей даже не в десятую очередь. В отличие от диванных патриотов.
Можете поинтересоваться у тех форумчан, кто на фронте. Правда, за их реакцию не ручаюсь. В отличие от меня могут и послать.
Додано: Нед 18 чер, 2023 02:41
Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004.
Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450.
Данные из укр. Вики.
Это "группа"?
И насколько помню, в армии у Зеленского тоже было большинство. Сейчас не могу найти цифры.
И об армии:
Хотя в общем в статье больше пытались доказать достоинство Порошенко.
Додано: Нед 18 чер, 2023 09:06
Взагалі, фактично - група.
Я не так давно ставив питання: ось проголосувало за одного 49,999%, а за другого 50,001% - і вважається, що виборці обрали. Обраний усіма.
Але ж все умовно. Правда, мораль, норми і т.д. Також само умовні поняття народ, вибор народу.
Але ці умови чітко визначені -- в тому числі і те, що підсумковий результат є вибором народу; обраний народом. Усього народу, а не групи.
Іншого кращого не придумали. Тому й користуються. В нас же мова була про загальноприйняте, умовне.
Я до того, що народ, вибор народу не можуть бути дурними (глупыми).
Бо обирали (однаково голосували за одного кандидата-переможця) і простачки, і бандити, і розумники, і дурні (це так поділив на 4 групи усіх людей один розумник. Доволі цікава теорія поділу людей за двома критеріями. Хоча й доволі спірна).
А не прийшов на вибори - це теж варіант вибору. Навіть якщо його нема в бюлетені.
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