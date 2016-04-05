Додано: Нед 18 чер, 2023 09:46

ЛАД написав: Я использую родной для меня язык.

И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин.

Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет.

Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие.

Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка.

Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны".

Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу.

При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка.

Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же. И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин.Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет.Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие.Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка.Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны".Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу.При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка.Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же.

як завжди, є невеличкі деталі, які дуже важливі.у ВСІХ наведених вами прикладах йдеться про державну мову країни. в нашому випадку державна мова - українська.в СРСР були випадки, коли люди не могли чути німецьку, й я чудово розумію тих, хто зараз не хоче слухати російську. тому це питання поваги до інших. напевне саме це спонукало мене перейти на українську, хоча ще на початку війну я був російськомовним бандерівцемколись, після війни російська мова може стане додатковим стимулом переїзду до нас російськомовних, яких не побажають жити в нових Кущівках, яка обов'язково з'вляться на території Раші. це може допомогти й з демографією - але це плани не близького майбутнього.а зараз спілкування російською - це просто неповага до співбесідників, які розмовляють української. спілкуйтеся російською приватно або з тими, хто також "гаварит по-руськи"- вам ніхто не забороняє. або чесно скажіть, хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти