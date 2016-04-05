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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43584359436043614362 ... 4364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:38

  detroytred написав:
  mephala написав:взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.

Взагалі, фактично - група.
Я не так давно ставив питання: ось проголосувало за одного 49,999%, а за другого 50,001% - і вважається, що виборці обрали. Обраний усіма.

Але ж все умовно. Правда, мораль, норми і т.д. Також само умовні поняття народ, вибор народу.
Але ці умови чітко визначені -- в тому числі і те, що підсумковий результат є вибором народу; обраний народом. Усього народу, а не групи.
Іншого кращого не придумали. Тому й користуються. В нас же мова була про загальноприйняте, умовне.

Я до того, що народ, вибор народу не можуть бути дурними (глупыми).
Бо обирали (однаково голосували за одного кандидата-переможця) і простачки, і бандити, і розумники, і дурні (це так поділив на 4 групи усіх людей один розумник. Доволі цікава теорія поділу людей за двома критеріями. Хоча й доволі спірна).
А не прийшов на вибори - це теж варіант вибору. Навіть якщо його нема в бюлетені.


Те що люди прийшли на вибори не робить їх групою. Занадто малий звязок.
Є соціологія. А там виборка в якихось 10 тис. людей є достатньою для висновків.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:39


Глухий кут усюди.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:46

  ЛАД написав:Я использую родной для меня язык.
И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин.
Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет.
Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие.
Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка.
Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны".
Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу.
При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка.
Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же.

як завжди, є невеличкі деталі, які дуже важливі.

у ВСІХ наведених вами прикладах йдеться про державну мову країни. в нашому випадку державна мова - українська.

в СРСР були випадки, коли люди не могли чути німецьку, й я чудово розумію тих, хто зараз не хоче слухати російську. тому це питання поваги до інших. напевне саме це спонукало мене перейти на українську, хоча ще на початку війну я був російськомовним бандерівцем :D

колись, після війни російська мова може стане додатковим стимулом переїзду до нас російськомовних, яких не побажають жити в нових Кущівках, яка обов'язково з'вляться на території Раші. це може допомогти й з демографією - але це плани не близького майбутнього.

а зараз спілкування російською - це просто неповага до співбесідників, які розмовляють української. спілкуйтеся російською приватно або з тими, хто також "гаварит по-руськи"- вам ніхто не забороняє. або чесно скажіть, хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 чер, 2023 10:07, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:49

У Дрогобичі відеоблогер вирішив принизити співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив військовий Роман Кириченко та Варто Галицькі новини.

На відео він демонструє неповагу та принижує військових із ТЦК, які на той момент виконували свій обов’язок — роздавали повістки на вулицях міста.
https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchi ... 66540.html

От і все...
Блогери в даному випадку явно прибуріли.

...і все йде до того, хто сильніший, той і банкує.
В кожному конкретному випадку хто виявиться сильнішим.

Військовий Роман Кириченко вважає, що усі фронтовики (тим паче після важких поранень переведені до ТЦК) виявляться чак норісами ("Будете дойобувати поранених, яких перевели у військомати, будете отримувати в писок та в пасть повістку.") ?
Чи зброю прийдеться застосовувати?

Якщо з точки зору міці, то тилові здорові тцк-ки доволі міцні, не боягузи-то й відсутністю рішучості якось не страждали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:57

  ЛАД написав:...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.

але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:01

  detroytred написав:
  mephala написав:взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.

Взагалі, фактично - група.
Я не так давно ставив питання: ось проголосувало за одного 49,999%, а за другого 50,001% - і вважається, що виборці обрали. Обраний усіма.

Але ж все умовно. Правда, мораль, норми і т.д. Також само умовні поняття народ, вибор народу.
Але ці умови чітко визначені -- в тому числі і те, що підсумковий результат є вибором народу; обраний народом. Усього народу, а не групи.
Іншого кращого не придумали. Тому й користуються. В нас же мова була про загальноприйняте, умовне.

Я до того, що народ, вибор народу не можуть бути дурними (глупыми).
Бо обирали (однаково голосували за одного кандидата-переможця) і простачки, і бандити, і розумники, і дурні (це так поділив на 4 групи усіх людей один розумник. Доволі цікава теорія поділу людей за двома критеріями. Хоча й доволі спірна).
А не прийшов на вибори - це теж варіант вибору. Навіть якщо його нема в бюлетені.

І що?
якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок,
а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?

ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:03

  detroytred написав:У Дрогобичі відеоблогер вирішив принизити співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив військовий Роман Кириченко та Варто Галицькі новини.

На відео він демонструє неповагу та принижує військових із ТЦК, які на той момент виконували свій обов’язок — роздавали повістки на вулицях міста.
https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchi ... 66540.html

От і все...
Блогери в даному випадку явно прибуріли.

...і все йде до того, хто сильніший, той і банкує.
В кожному конкретному випадку хто виявиться сильнішим.

Військовий Роман Кириченко вважає, що усі фронтовики (тим паче після важких поранень переведені до ТЦК) виявляться чак норісами ("Будете дойобувати поранених, яких перевели у військомати, будете отримувати в писок та в пасть повістку.") ?
Чи зброю прийдеться застосовувати?

Якщо з точки зору міці, то тилові здорові тцк-ки доволі міцні, не боягузи-то й відсутністю рішучості якось не страждали.

блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:06

❗️Оккупанты начали экстренную вакцинацию на Херсонщине -
своих военных, коллаборантов и людей, которые получили российский паспорт. Информации, против чего вакцина, нет. Медицинские манипуляции были замечены в следующих населенных пунктах: Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка. Все происходит в спешке.
Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:08

  flyman написав:І що?
якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок,
а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?

ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?

Якщо обраний на посаду обманув, заборонив опозицію, накосячив тощо -- то звичайно він зобов'язаний відповідати за кожний свій обман, косяк.
Якщо знайдете в мене десь хоч натяк, що я говорив інакше, то будь ласка. Але іншої думки в мене ніколи не було.

Де??? Я веду, що папередник паганий? Де???
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:09

  detroytred написав:
  flyman написав:І що?
якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок,
а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?

ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?

Якщо обраний на посаду обманув, заборонив опозицію, накосячив тощо -- то звичайно він зобов'язаний відповідати за кожний свій обман, косяк.
Якщо знайдете в мене десь хоч натяк, що я говорив інакше, то будь ласка. Але іншої думки в мене ніколи не було.

Де??? Я веду, що папередник паганий? Де???

там де не поборов корупцію
flyman
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