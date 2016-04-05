mephala написав:взагалі то група. по перше є вікові обмеження. а по друге не всі ходять на вибори. тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Взагалі, фактично - група. Я не так давно ставив питання: ось проголосувало за одного 49,999%, а за другого 50,001% - і вважається, що виборці обрали. Обраний усіма.
Але ж все умовно. Правда, мораль, норми і т.д. Також само умовні поняття народ, вибор народу. Але ці умови чітко визначені -- в тому числі і те, що підсумковий результат є вибором народу; обраний народом. Усього народу, а не групи. Іншого кращого не придумали. Тому й користуються. В нас же мова була про загальноприйняте, умовне.
Я до того, що народ, вибор народу не можуть бути дурними (глупыми). Бо обирали (однаково голосували за одного кандидата-переможця) і простачки, і бандити, і розумники, і дурні (це так поділив на 4 групи усіх людей один розумник. Доволі цікава теорія поділу людей за двома критеріями. Хоча й доволі спірна). А не прийшов на вибори - це теж варіант вибору. Навіть якщо його нема в бюлетені.
Те що люди прийшли на вибори не робить їх групою. Занадто малий звязок. Є соціологія. А там виборка в якихось 10 тис. людей є достатньою для висновків.
ЛАД написав:Я использую родной для меня язык. И мне плевать, что на нём говорит ещё и Путин. Я не должен отказываться из-за него от родного языка, слишком много для него чести будет. Так же, как немцы не должны отказаться от немецкого языка. потому что на нём говорили Гитлер и Геббельс. Кроме них на немецком разговаривали Гёте, Гейне, Гегель, Кант и ещё многие. Америка воевала за свободу с Англией. При этом никто не думал, отказываться от родного английского языка. Южная и Северная Корея враги. Как раз сейчас смотрю "Северная Корея: Темные тайны". Ю. Корея в очень большой опасности. Руководство Сев. Кореи очень опасно и постоянно угрожает югу. При этом ни в одной бредовой голове не возникает идей отказаться от родного языка. Аналогии, конечно, не доказательство, но всё же.
як завжди, є невеличкі деталі, які дуже важливі.
у ВСІХ наведених вами прикладах йдеться про державну мову країни. в нашому випадку державна мова - українська.
в СРСР були випадки, коли люди не могли чути німецьку, й я чудово розумію тих, хто зараз не хоче слухати російську. тому це питання поваги до інших. напевне саме це спонукало мене перейти на українську, хоча ще на початку війну я був російськомовним бандерівцем
колись, після війни російська мова може стане додатковим стимулом переїзду до нас російськомовних, яких не побажають жити в нових Кущівках, яка обов'язково з'вляться на території Раші. це може допомогти й з демографією - але це плани не близького майбутнього.
а зараз спілкування російською - це просто неповага до співбесідників, які розмовляють української. спілкуйтеся російською приватно або з тими, хто також "гаварит по-руськи"- вам ніхто не забороняє. або чесно скажіть, хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 чер, 2023 10:07, всього редагувалось 2 разів.
От і все... Блогери в даному випадку явно прибуріли.
...і все йде до того, хто сильніший, той і банкує. В кожному конкретному випадку хто виявиться сильнішим.
Військовий Роман Кириченко вважає, що усі фронтовики (тим паче після важких поранень переведені до ТЦК) виявляться чак норісами ("Будете дойобувати поранених, яких перевели у військомати, будете отримувати в писок та в пасть повістку.") ? Чи зброю прийдеться застосовувати?
Якщо з точки зору міці, то тилові здорові тцк-ки доволі міцні, не боягузи-то й відсутністю рішучості якось не страждали.
mephala написав:взагалі то група. по перше є вікові обмеження. а по друге не всі ходять на вибори. тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Взагалі, фактично - група. Я не так давно ставив питання: ось проголосувало за одного 49,999%, а за другого 50,001% - і вважається, що виборці обрали. Обраний усіма.
Але ж все умовно. Правда, мораль, норми і т.д. Також само умовні поняття народ, вибор народу. Але ці умови чітко визначені -- в тому числі і те, що підсумковий результат є вибором народу; обраний народом. Усього народу, а не групи. Іншого кращого не придумали. Тому й користуються. В нас же мова була про загальноприйняте, умовне.
Я до того, що народ, вибор народу не можуть бути дурними (глупыми). Бо обирали (однаково голосували за одного кандидата-переможця) і простачки, і бандити, і розумники, і дурні (це так поділив на 4 групи усіх людей один розумник. Доволі цікава теорія поділу людей за двома критеріями. Хоча й доволі спірна). А не прийшов на вибори - це теж варіант вибору. Навіть якщо його нема в бюлетені.
І що? якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок, а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?
ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?
detroytred написав:У Дрогобичі відеоблогер вирішив принизити співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив військовий Роман Кириченко та Варто Галицькі новини.
От і все... Блогери в даному випадку явно прибуріли.
...і все йде до того, хто сильніший, той і банкує. В кожному конкретному випадку хто виявиться сильнішим.
Військовий Роман Кириченко вважає, що усі фронтовики (тим паче після важких поранень переведені до ТЦК) виявляться чак норісами ("Будете дойобувати поранених, яких перевели у військомати, будете отримувати в писок та в пасть повістку.") ? Чи зброю прийдеться застосовувати?
Якщо з точки зору міці, то тилові здорові тцк-ки доволі міцні, не боягузи-то й відсутністю рішучості якось не страждали.
блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять
❗️Оккупанты начали экстренную вакцинацию на Херсонщине - своих военных, коллаборантов и людей, которые получили российский паспорт. Информации, против чего вакцина, нет. Медицинские манипуляции были замечены в следующих населенных пунктах: Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка. Все происходит в спешке. Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
flyman написав:І що? якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок, а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?
ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?
Якщо обраний на посаду обманув, заборонив опозицію, накосячив тощо -- то звичайно він зобов'язаний відповідати за кожний свій обман, косяк. Якщо знайдете в мене десь хоч натяк, що я говорив інакше, то будь ласка. Але іншої думки в мене ніколи не було.
flyman написав:І що? якщо того за кого проголосували обманув, не виконав обіцянок, а далі заборонив опозицію, в надії, що ще раз оберуть? це як розуміти? вибір народу?
ви з ЛАДом ведете, що попередник поганий, і? це виправдовує наступника?
Якщо обраний на посаду обманув, заборонив опозицію, накосячив тощо -- то звичайно він зобов'язаний відповідати за кожний свій обман, косяк. Якщо знайдете в мене десь хоч натяк, що я говорив інакше, то будь ласка. Але іншої думки в мене ніколи не було.